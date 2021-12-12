https://ria.ru/20211212/rossiya-1763350071.html
Путин предположил, что было бы с Россией в случае "югославского сценария"
Путин предположил, что было бы с Россией в случае "югославского сценария" - РИА Новости, 12.12.2021
Путин предположил, что было бы с Россией в случае "югославского сценария"
Противостояние в случае распада России было бы еще более жестким и кровавым, чем в Югославии, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T15:59
2021-12-12T15:59
2021-12-12T16:20
общество
югославия
владимир путин
россия
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П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек - РИА Новости. Противостояние в случае распада России было бы еще более жестким и кровавым, чем в Югославии, считает президент РФ Владимир Путин."Трагический пример Югославии говорит о том, что если бы с нами произошло то, что произошло с Югославией, последствия для России - имея в виду характер русского человека, и не только русского, но вообще всех проживающих народов на территории России, - у нас, может быть, противостояние было ещё более жёстким и кровавым, чем в результате распада Югославии", - рассказал Путин в фильме "Россия. Новейшая история" на канале "Россия 1".
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общество, югославия, владимир путин, россия
15:59 12.12.2021 (обновлено: 16:20 12.12.2021)
Путин предположил, что было бы с Россией в случае "югославского сценария"
Путин: в случае "югославского сценария" противостояние внутри России было бы еще жестче