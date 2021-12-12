https://ria.ru/20211212/rossiya-1763349361.html

Россия в 90-е годы утратила часть суверенитета, заявил Путин

Россия в 90-е годы утратила часть суверенитета, заявил Путин - РИА Новости, 12.12.2021

Россия в 90-е годы утратила часть суверенитета, заявил Путин

В 1990-е годы Россия утратила часть своего суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин в фильме "Россия. Новейшая история" на канале "Россия 1". РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T15:48

2021-12-12T15:48

2021-12-12T16:21

общество

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760576131_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_79871026276db3480be1143883572298.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек - РИА Новости. В 1990-е годы Россия утратила часть своего суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин в фильме "Россия. Новейшая история" на канале "Россия 1"."Россия была в достаточно слабом состоянии. Была зависима от различного рода финансовых инструментов и механизмов, от политических, внутриполитических. В этом смысле можно с сожалением констатировать, что Россия на тот момент утратила значительную часть своего суверенитета", - сказал он.Путин рассказал, что с этим он столкнулся, будучи председателем правительства в 1999 году."Когда очередная миссия МВФ после начала наших активных боевых действий на Северном Кавказе потребовала прекращения этих боевых действий. На вопрос, при чем здесь МВФ, мне было сказано, что вот при том, что они считают, что это негативно отражается на экономике. А аргумент, согласно которому мы укрепляем свою государственность, а значит и возможность эффективно работать в экономической сфере, совершенно не был услышан", - сказал Путин."Или там по-моему речь шла о возможной рассрочке платежей по процентам. Сказали: не будет вам никакой рассрочки", - добавил он.

https://ria.ru/20211212/putin-1763341708.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир путин, россия