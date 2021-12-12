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Россия в 90-е годы утратила часть суверенитета, заявил Путин
Россия в 90-е годы утратила часть суверенитета, заявил Путин - РИА Новости, 12.12.2021
Россия в 90-е годы утратила часть суверенитета, заявил Путин
В 1990-е годы Россия утратила часть своего суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин в фильме "Россия. Новейшая история" на канале "Россия 1". РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T15:48
2021-12-12T16:21
общество
владимир путин
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек - РИА Новости. В 1990-е годы Россия утратила часть своего суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин в фильме "Россия. Новейшая история" на канале "Россия 1"."Россия была в достаточно слабом состоянии. Была зависима от различного рода финансовых инструментов и механизмов, от политических, внутриполитических. В этом смысле можно с сожалением констатировать, что Россия на тот момент утратила значительную часть своего суверенитета", - сказал он.Путин рассказал, что с этим он столкнулся, будучи председателем правительства в 1999 году."Когда очередная миссия МВФ после начала наших активных боевых действий на Северном Кавказе потребовала прекращения этих боевых действий. На вопрос, при чем здесь МВФ, мне было сказано, что вот при том, что они считают, что это негативно отражается на экономике. А аргумент, согласно которому мы укрепляем свою государственность, а значит и возможность эффективно работать в экономической сфере, совершенно не был услышан", - сказал Путин."Или там по-моему речь шла о возможной рассрочке платежей по процентам. Сказали: не будет вам никакой рассрочки", - добавил он.
https://ria.ru/20211212/putin-1763341708.html
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общество, владимир путин, россия
15:48 12.12.2021 (обновлено: 16:21 12.12.2021)
 
Россия в 90-е годы утратила часть суверенитета, заявил Путин

Президент Путин: Россия в 90-е годы утратила часть суверенитета

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© РИА Новости / POOL
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек - РИА Новости. В 1990-е годы Россия утратила часть своего суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин в фильме "Россия. Новейшая история" на канале "Россия 1".
"Россия была в достаточно слабом состоянии. Была зависима от различного рода финансовых инструментов и механизмов, от политических, внутриполитических. В этом смысле можно с сожалением констатировать, что Россия на тот момент утратила значительную часть своего суверенитета", - сказал он.
Путин рассказал, что с этим он столкнулся, будучи председателем правительства в 1999 году.
"Когда очередная миссия МВФ после начала наших активных боевых действий на Северном Кавказе потребовала прекращения этих боевых действий. На вопрос, при чем здесь МВФ, мне было сказано, что вот при том, что они считают, что это негативно отражается на экономике. А аргумент, согласно которому мы укрепляем свою государственность, а значит и возможность эффективно работать в экономической сфере, совершенно не был услышан", - сказал Путин.
"Или там по-моему речь шла о возможной рассрочке платежей по процентам. Сказали: не будет вам никакой рассрочки", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
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