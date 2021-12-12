https://ria.ru/20211212/relationships-1763136462.html

Сингл, бостонский брак и поливерность: о браке и отношениях в русском языке

Сингл, бостонский брак и поливерность: о браке и отношениях в русском языке - РИА Новости, 12.12.2021

Сингл, бостонский брак и поливерность: о браке и отношениях в русском языке

Чем полигамия отличается от полиамории и как их не путать? Зачем люди женятся сами на себе? Что такое поливерность и как можно не изменять сразу нескольким людям? Бостонский брак, броманс и побратимство — какое отношение все эти слова имеют к дружбе? О свободной (и не очень) любви, браке, дружбе и их названиях.

2021-12-12T12:00

2021-12-12T12:00

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Сингл, бостонский брак и поливерность: о браке и отношениях в русском языке Чем полигамия отличается от полиамории и как их не путать? Зачем люди женятся сами на себе? Что такое поливерность и как можно не изменять сразу нескольким людям? Бостонский брак, броманс и побратимство — какое отношение все эти слова имеют к дружбе? О свободной (и не очень) любви, браке, дружбе и их названиях. audio/mpeg

Сингл, бостонский брак и поливерность: о браке и отношениях в русском языке Чем полигамия отличается от полиамории и как их не путать? Зачем люди женятся сами на себе? Что такое поливерность и как можно не изменять сразу нескольким людям? Бостонский брак, броманс и побратимство — какое отношение все эти слова имеют к дружбе? О свободной (и не очень) любви, браке, дружбе и их названиях. audio/mpeg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

любовь, брак, подкаст, отношения, дружба, аудио