Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Как это по-русски
Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
https://ria.ru/20211212/relationships-1763136462.html
Сингл, бостонский брак и поливерность: о браке и отношениях в русском языке
Сингл, бостонский брак и поливерность: о браке и отношениях в русском языке - РИА Новости, 12.12.2021
Сингл, бостонский брак и поливерность: о браке и отношениях в русском языке
Чем полигамия отличается от полиамории и как их не путать? Зачем люди женятся сами на себе? Что такое поливерность и как можно не изменять сразу нескольким людям? Бостонский брак, броманс и побратимство — какое отношение все эти слова имеют к дружбе? О свободной (и не очень) любви, браке, дружбе и их названиях.
2021-12-12T12:00
2021-12-12T12:00
как это по-русски
любовь
брак
подкаст
отношения
дружба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763135875_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_98802a7686b039092c16bd681095834a.jpg
Сингл, бостонский брак и поливерность: о браке и отношениях в русском языке
Чем полигамия отличается от полиамории и как их не путать? Зачем люди женятся сами на себе? Что такое поливерность и как можно не изменять сразу нескольким людям? Бостонский брак, броманс и побратимство — какое отношение все эти слова имеют к дружбе? О свободной (и не очень) любви, браке, дружбе и их названиях.
audio/mpeg
Сингл, бостонский брак и поливерность: о браке и отношениях в русском языке
Чем полигамия отличается от полиамории и как их не путать? Зачем люди женятся сами на себе? Что такое поливерность и как можно не изменять сразу нескольким людям? Бостонский брак, броманс и побратимство — какое отношение все эти слова имеют к дружбе? О свободной (и не очень) любви, браке, дружбе и их названиях.
audio/mpeg
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Алиса ХохловаГолоса эпизода: Наталия Шашина и Игорь КривицкийЗвукорежиссер Андрей Темнов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763135875_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_c6fbd63007b1c6d32bd4d1934aa30970.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
любовь, брак, подкаст, отношения, дружба, аудио
12:00 12.12.2021
 

Сингл, бостонский брак и поливерность: о браке и отношениях в русском языке

Как это по-русски
Сингл, бостонский брак и поливерность: о браке и отношениях в русском языке
12:00
Читать ria.ru в
Чем полигамия отличается от полиамории и как их не путать? Зачем люди женятся сами на себе? Что такое поливерность и как можно не изменять сразу нескольким людям? Бостонский брак, броманс и побратимство — какое отношение все эти слова имеют к дружбе? О свободной (и не очень) любви, браке, дружбе и их названиях.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Сценарий эпизода: Алиса Хохлова
Голоса эпизода: Наталия Шашина и Игорь Кривицкий
Звукорежиссер Андрей Темнов
 
Как это по-русскиЛюбовьбракПодкастотношенияДружба
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Юрист рассказал, когда водителю могут простить разворот через сплошную
02:15Врач развеял мифы о коллагене
01:52Друг раскрыл детали нападения школьниц на пенсионера в Хабаровском крае
01:39NYT: жители Сирии погибали при ударах США из-за действий спецподразделения
01:37Россия не видит никакого прогресса в отношениях с США, заявили в МИД
01:15Психолог рассказал, что делать, если вы ненавидите холод
00:46Лавров обсудил с главой МИД ЮАР прибытие самолетов МЧС с лабораторией
00:40В "Роснефти" ожидают положительного решения по доступу к экспорту газа
00:32Названы регионы-лидеры по доступности автомобилей
00:30Глава МИД ФРГ заявила о "невозможности" одобрить "Северный поток — 2"
00:18Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения
00:01Православные отмечают день святого покровителя России
23:54Более 144 тысяч избирателей проголосовали на выборах в Приднестровье
23:45Россия предложила проект борьбы с вирусами
23:32Президент ЮАР заболел COVID-19
23:23Делегации России, КНР и Ирана обсудили СВПД в Вене, сообщил Ульянов
23:07Актер Максим Дрозд рассказал о госпитализации сына с тяжелой травмой
23:01Шольц рассказал, когда Германия перестанет зависеть от поставок газа
23:01В Бразилии тысячи человек остались без крова из-за ливней и наводнений
22:36Шольц выразил Польше солидарность из-за миграционного кризиса
Лента новостейМолния
Юрист рассказал, когда водителю могут простить разворот через сплошнуюВрач развеял мифы о коллагенеДруг раскрыл детали нападения школьниц на пенсионера в Хабаровском краеNYT: жители Сирии погибали при ударах США из-за действий спецподразделенияРоссия не видит никакого прогресса в отношениях с США, заявили в МИДПсихолог рассказал, что делать, если вы ненавидите холодЛавров обсудил с главой МИД ЮАР прибытие самолетов МЧС с лабораториейВ "Роснефти" ожидают положительного решения по доступу к экспорту газаНазваны регионы-лидеры по доступности автомобилейГлава МИД ФРГ заявила о "невозможности" одобрить "Северный поток — 2"Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотренияПравославные отмечают день святого покровителя РоссииБолее 144 тысяч избирателей проголосовали на выборах в ПриднестровьеРоссия предложила проект борьбы с вирусамиПрезидент ЮАР заболел COVID-19Делегации России, КНР и Ирана обсудили СВПД в Вене, сообщил УльяновАктер Максим Дрозд рассказал о госпитализации сына с тяжелой травмойШольц рассказал, когда Германия перестанет зависеть от поставок газаВ Бразилии тысячи человек остались без крова из-за ливней и наводненийШольц выразил Польше солидарность из-за миграционного кризиса