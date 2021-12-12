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Сингл, бостонский брак и поливерность: о браке и отношениях в русском языке
Сингл, бостонский брак и поливерность: о браке и отношениях в русском языке - РИА Новости, 12.12.2021
Сингл, бостонский брак и поливерность: о браке и отношениях в русском языке
Чем полигамия отличается от полиамории и как их не путать? Зачем люди женятся сами на себе? Что такое поливерность и как можно не изменять сразу нескольким людям? Бостонский брак, броманс и побратимство — какое отношение все эти слова имеют к дружбе? О свободной (и не очень) любви, браке, дружбе и их названиях.
2021-12-12T12:00
2021-12-12T12:00
2021-12-12T12:00
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Сингл, бостонский брак и поливерность: о браке и отношениях в русском языке
Чем полигамия отличается от полиамории и как их не путать? Зачем люди женятся сами на себе? Что такое поливерность и как можно не изменять сразу нескольким людям? Бостонский брак, броманс и побратимство — какое отношение все эти слова имеют к дружбе? О свободной (и не очень) любви, браке, дружбе и их названиях.
audio/mpeg
Сингл, бостонский брак и поливерность: о браке и отношениях в русском языке
Чем полигамия отличается от полиамории и как их не путать? Зачем люди женятся сами на себе? Что такое поливерность и как можно не изменять сразу нескольким людям? Бостонский брак, броманс и побратимство — какое отношение все эти слова имеют к дружбе? О свободной (и не очень) любви, браке, дружбе и их названиях.
audio/mpeg
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
любовь, брак, подкаст, отношения, дружба, аудио
Сингл, бостонский брак и поливерность: о браке и отношениях в русском языке
Чем полигамия отличается от полиамории и как их не путать? Зачем люди женятся сами на себе? Что такое поливерность и как можно не изменять сразу нескольким людям? Бостонский брак, броманс и побратимство — какое отношение все эти слова имеют к дружбе? О свободной (и не очень) любви, браке, дружбе и их названиях.