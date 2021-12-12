https://ria.ru/20211212/referendum-1763349454.html
Новая Каледония по итогам референдума останется французской, заявил Макрон
Новая Каледония по итогам референдума останется французской, заявил Макрон - РИА Новости, 12.12.2021
Новая Каледония по итогам референдума останется французской, заявил Макрон
Новая Каледония останется французской территорией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам третьего референдума, на котором большинство жителей... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T15:48
2021-12-12T15:48
2021-12-12T16:25
в мире
новая каледония
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тихий океан
эммануэль макрон
референдум
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ПАРИЖ, 12 дек – РИА Новости. Новая Каледония останется французской территорией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам третьего референдума, на котором большинство жителей архипелага проголосовали против независимости.Согласно официальным результатам Высшего комиссариата Новой Каледонии, против независимости от Франции проголосовали 96,49% участников референдума, за - 3,51%. Явка составила крайне низкие 43,9%. На первых двух референдумах в 2018 и 2020 годах победу также одержали противники независимости.Он отметил, что принимает выбор жителей Новой Каледонии с уважением и смирением. "Уважение – к данному слову, к Нумейскому соглашению (в нем предусматривалось проведение референдумов о независимости – ред.), которое нас привело к этому результату. Уважение ко всем жителям Каледонии – тем, кто хотел остаться в составе Франции, и тем, кто хотел независимости…", - заявил французский лидер.На третьем референдуме была зафиксирована рекордно низкая явка, так как сторонники независимости призвали бойкотировать голосование. Националисты призвали к бойкоту из-за эпидемии коронавируса в Новой Каледонии. Французские власти отказались переносить дату голосования.Хотя большинство жителей Новой Каледонии трижды сказали "нет" независимости от Франции, нельзя не учесть, что "электорат оставался крайне разделенным", отметил Макрон. По его словам, после третьего референдума открывается переходный период, который "должен привести к построению общего проекта с уважением достоинства каждого". Макрон сообщил, что министр заморских территорий Себастьян Лекорню по его распоряжению находится сейчас в Новой Каледонии, чтобы подготовить этот новый этап.Новая Каледония - архипелаг островов в Тихом океане почти в 20 тысячах километров от материковой Франции. В 1853 году Франция объявила Новую Каледонию своим владением. Сейчас эта территория, где проживают около 270 тысяч человек, наделена особым административно-территориальным статусом.Подписанное в 1998 году соглашение о последовательной деколонизации архипелага в Тихом океане предусматривает проведение трех референдумов. Первый состоялся 4 ноября 2018 года, тогда 56,7% избирателей высказались против независимости. В ходе второго референдума, состоявшегося в октябре 2020 года, 53,3% граждан выступили против независимости.
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в мире, новая каледония, франция, тихий океан, эммануэль макрон, референдум
15:48 12.12.2021 (обновлено: 16:25 12.12.2021)
Новая Каледония по итогам референдума останется французской, заявил Макрон
Президент Макрон: Новая Каледония по итогам референдума останется французской территорией
ПАРИЖ, 12 дек – РИА Новости. Новая Каледония
останется французской территорией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон
по итогам третьего референдума, на котором большинство жителей архипелага проголосовали против независимости.
Согласно официальным результатам Высшего комиссариата Новой Каледонии, против независимости от Франции проголосовали 96,49% участников референдума, за - 3,51%. Явка составила крайне низкие 43,9%. На первых двух референдумах в 2018 и 2020 годах победу также одержали противники независимости.
"Двенадцатого декабря в третий раз жителям Новой Каледонии было предложено высказаться в условиях полной суверенности. После референдумов, состоявшихся 4 ноября 2018 года и 4 октября 2020 года, (в воскресенье) большинство жителей Новой Каледонии проголосовали против независимости на фоне очень низкой явки", - сказал Макрон в своем телеобращении по итогам референдума.
Он отметил, что принимает выбор жителей Новой Каледонии с уважением и смирением. "Уважение – к данному слову, к Нумейскому соглашению (в нем предусматривалось проведение референдумов о независимости – ред.), которое нас привело к этому результату. Уважение ко всем жителям Каледонии – тем, кто хотел остаться в составе Франции, и тем, кто хотел независимости…", - заявил французский лидер.
На третьем референдуме была зафиксирована рекордно низкая явка, так как сторонники независимости призвали бойкотировать голосование. Националисты призвали к бойкоту из-за эпидемии коронавируса в Новой Каледонии. Французские власти отказались переносить дату голосования.
Хотя большинство жителей Новой Каледонии трижды сказали "нет" независимости от Франции, нельзя не учесть, что "электорат оставался крайне разделенным", отметил Макрон. По его словам, после третьего референдума открывается переходный период, который "должен привести к построению общего проекта с уважением достоинства каждого". Макрон сообщил, что министр заморских территорий Себастьян Лекорню по его распоряжению находится сейчас в Новой Каледонии, чтобы подготовить этот новый этап.
"Жители Новой Каледонии выбрали остаться французами. Они это решили свободно. Для всей нации – это гордость и признание. Сегодня Франция более прекрасна, потому что Новая Каледония решила остаться в ее составе", - подчеркнул президент Французской республики.
Новая Каледония - архипелаг островов в Тихом океане
почти в 20 тысячах километров от материковой Франции. В 1853 году Франция объявила Новую Каледонию своим владением. Сейчас эта территория, где проживают около 270 тысяч человек, наделена особым административно-территориальным статусом.
Подписанное в 1998 году соглашение о последовательной деколонизации архипелага в Тихом океане предусматривает проведение трех референдумов. Первый состоялся 4 ноября 2018 года, тогда 56,7% избирателей высказались против независимости. В ходе второго референдума, состоявшегося в октябре 2020 года, 53,3% граждан выступили против независимости.