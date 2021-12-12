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В Кремле рассказали, почему разговор Путина и Байдена был сложным
В Кремле рассказали, почему разговор Путина и Байдена был сложным - РИА Новости, 12.12.2021
В Кремле рассказали, почему разговор Путина и Байдена был сложным
Разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена по видеосвязи 7 декабря был позитивным по тону общения, лидеры государств с уважением... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T13:44
2021-12-12T13:44
2021-12-12T13:44
политика
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дмитрий песков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек - РИА Новости. Разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена по видеосвязи 7 декабря был позитивным по тону общения, лидеры государств с уважением относятся друг к другу, но темы обсуждались весьма сложные, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" с журналистом Павлом Зарубиным."Позитивный, с точки зрения тона общения, все-таки президенты с уважением относятся друг другу, к опыту взаимному дипломатическому и политическому. Но, тем не менее, темы обсуждались весьма и весьма сложные, а главное, что, в основном, темы, которые касались разногласий", - сказал Песков.
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политика, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия
В Кремле рассказали, почему разговор Путина и Байдена был сложным
Пресс-секретарь Песков: Путин и Байден обсуждали сложные темы, касавшиеся разногласий