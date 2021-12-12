https://ria.ru/20211212/razgovor-1763339491.html

В Кремле рассказали, почему разговор Путина и Байдена был сложным

В Кремле рассказали, почему разговор Путина и Байдена был сложным - РИА Новости, 12.12.2021

В Кремле рассказали, почему разговор Путина и Байдена был сложным

Разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена по видеосвязи 7 декабря был позитивным по тону общения, лидеры государств с уважением... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T13:44

2021-12-12T13:44

2021-12-12T13:44

политика

сша

владимир путин

дмитрий песков

джо байден

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек - РИА Новости. Разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена по видеосвязи 7 декабря был позитивным по тону общения, лидеры государств с уважением относятся друг к другу, но темы обсуждались весьма сложные, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" с журналистом Павлом Зарубиным."Позитивный, с точки зрения тона общения, все-таки президенты с уважением относятся друг другу, к опыту взаимному дипломатическому и политическому. Но, тем не менее, темы обсуждались весьма и весьма сложные, а главное, что, в основном, темы, которые касались разногласий", - сказал Песков.

https://ria.ru/20211212/bayden-1763338320.html

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политика, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия