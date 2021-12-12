https://ria.ru/20211212/putin-1763366351.html

"Путин чувствует слабость и страх Байдена"

Британцы заговорили о страхе Байдена перед Путиным - РИА Новости, 12.12.2021

"Путин чувствует слабость и страх Байдена"

Читатели британского издания The Telegraph оценили итоги переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявив о превосходстве российского РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T19:35

2021-12-12T19:35

2021-12-12T19:35

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Читатели британского издания The Telegraph оценили итоги переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявив о превосходстве российского лидера над главой Соединенных Штатов."Европа падает в руки Путина, и Байден ничего не может с этим поделать", — написал Steve Smith."Путин чувствует слабость и страх Байдена", — отметила Linda Borg-Olivier."Сам факт президентства Байдена стал большой победой для Путина", — заявил Henry Reid.По мнению комменаторов, способности главы Белого дома не соответствуют занимаемой им должности и меркнут на фоне предшественников."Запад был в наилучших кондициях при Тэтчер и Рейгане, а теперь у нас есть лишь Сонный Джо", — посетовал Mick Lennard."Байден слаб, слаб и еще раз слаб", — написал David Meek.Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден во вторник провели переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение длилось два часа. Как сообщал Белый дом, Байден выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил, что на военную эскалацию Запад ответит коллективными экономическими санкциями и другими ограничениями. Путин, со своей стороны, обратил внимание американского коллеги на то, что Киев не выполняет Минские соглашения и саботирует договоренности. Кроме того, российский лидер обозначил красные линии — дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине и в других граничащих с Россией странах наступательных вооружений.В последнее время в Киеве и на Западе поднялась новая волна обвинений в том, что Россия готовит вторжение на Украину. Москва не раз опровергала эти заявления, подчеркивая, что никому не угрожает, а передвижение войск по российской территории не должно никого беспокоить. Как отмечали в Кремле, подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.

https://ria.ru/20211208/peregovory-1762776353.html

https://ria.ru/20211211/putin-1763249291.html

https://ria.ru/20211204/nato-1762151399.html

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в мире, киев, сша, владимир путин, джо байден, нато, россия