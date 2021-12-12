Британцы заговорили о страхе Байдена перед Путиным
Читатели британского The Telegraph заявили, что "Путин чувствует слабость и страх Байдена"
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Читатели британского издания The Telegraph оценили итоги переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявив о превосходстве российского лидера над главой Соединенных Штатов.
"Европа падает в руки Путина, и Байден ничего не может с этим поделать", — написал Steve Smith.
"Путин чувствует слабость и страх Байдена", — отметила Linda Borg-Olivier.
"Сам факт президентства Байдена стал большой победой для Путина", — заявил Henry Reid.
По мнению комменаторов, способности главы Белого дома не соответствуют занимаемой им должности и меркнут на фоне предшественников.
"Запад был в наилучших кондициях при Тэтчер и Рейгане, а теперь у нас есть лишь Сонный Джо", — посетовал Mick Lennard.
"Байден слаб, слаб и еще раз слаб", — написал David Meek.
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден во вторник провели переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение длилось два часа. Как сообщал Белый дом, Байден выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил, что на военную эскалацию Запад ответит коллективными экономическими санкциями и другими ограничениями. Путин, со своей стороны, обратил внимание американского коллеги на то, что Киев не выполняет Минские соглашения и саботирует договоренности. Кроме того, российский лидер обозначил красные линии — дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине и в других граничащих с Россией странах наступательных вооружений.
В последнее время в Киеве и на Западе поднялась новая волна обвинений в том, что Россия готовит вторжение на Украину. Москва не раз опровергала эти заявления, подчеркивая, что никому не угрожает, а передвижение войск по российской территории не должно никого беспокоить. Как отмечали в Кремле, подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.