https://ria.ru/20211212/putin-1763351498.html
Путин назвал главное, что нужно было сделать после 90-х
Путин назвал главное, что нужно было сделать после 90-х - РИА Новости, 12.12.2021
Путин назвал главное, что нужно было сделать после 90-х
Президент РФ Владимир Путин заявил, что после 1990-х годов в России одной из главных задач было восстановление экономики, а затем оборонно-промышленного... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T16:12
2021-12-12T16:12
2021-12-12T16:28
экономика
владимир путин
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что после 1990-х годов в России одной из главных задач было восстановление экономики, а затем оборонно-промышленного комплекса, многое в этом плане удалось сделать, подчеркнул глава государства."Одна из главных задач заключалась в том, чтобы восстановить экономику, и на базе восстановленной экономики и социальной сферы (потому что нужно и людям было дать возможность глоток чистого воздуха почувствовать) восстанавливать оборонно-промышленный комплекс, восстанавливать наши научные школы и вооруженные силы. Действительно, многое в этом удалось сделать", - сказал Путин в фильме "Россия. Новейшая история" на канале "Россия1".
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экономика, владимир путин, россия
16:12 12.12.2021 (обновлено: 16:28 12.12.2021)
Путин назвал главное, что нужно было сделать после 90-х
Президент России Путин: главное после 90-х нужно было восстановить экономику