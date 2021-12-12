https://ria.ru/20211212/putin-1763349724.html

Путин обвинил сепаратистов в раскачивании ситуации в стране в 90-е

Путин обвинил сепаратистов в раскачивании ситуации в стране в 90-е - РИА Новости, 12.12.2021

Путин обвинил сепаратистов в раскачивании ситуации в стране в 90-е

Сепаратисты в 1990-е годы делали все, чтобы раскачать ситуацию в России, при этом они пользовались поддержкой определённых сил на Западе, заявил президент РФ... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T15:57

2021-12-12T15:57

2021-12-12T16:09

общество

владимир путин

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек - РИА Новости. Сепаратисты в 1990-е годы делали все, чтобы раскачать ситуацию в России, при этом они пользовались поддержкой определённых сил на Западе, заявил президент РФ Владимир Путин."Когда я был директором ФСБ, я это видел. Определённые силы на Западе, они просто стремились к развалу РФ. Напрямую поддерживали сепаратистов, и бандитов, и террористов, которые всё делали для того, чтобы Россию раскачать. И это для меня было абсолютным фактом", - рассказал Путин в фильме "Россия. Новейшая история" на канале "Россия 1".

https://ria.ru/20211212/putin-1763344503.html

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общество, владимир путин, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)