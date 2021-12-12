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https://ria.ru/20211212/putin-1763345311.html
Путин: в 90-е годы Россия не могла решать свои вопросы без подпитки извне
Путин: в 90-е годы Россия не могла решать свои вопросы без подпитки извне - РИА Новости, 13.12.2021
Путин: в 90-е годы Россия не могла решать свои вопросы без подпитки извне
Россия в 1990-е годы не могла решать свои социально-экономические вопросы без финансовой подпитки со стороны других стран, но с начала 2000-х ситуация стала... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-12T15:09
2021-12-13T01:27
общество
владимир путин
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек — РИА Новости. Россия в 1990-е годы не могла решать свои социально-экономические вопросы без финансовой подпитки со стороны других стран, но с начала 2000-х ситуация стала выправляться, Россия начала погашать долги раньше срока для повышения своего суверенитета, заявил президент Владимир Путин в фильме "Россия. Новейшая история" на канале "Россия 1"."В 1990-е годы Россия не могла решать социально-экономические вопросы без финансовой подпитки извне. И Россия набрала много долгов в 1990-е годы. Во-первых, в 1993 году мы взяли на себя обязательства погасить все долги бывшего СССР за все бывшие союзные республики в расчете на то, что нам эти республики передадут зарубежные активы бывшего СССР. Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили это обязательство по передаче нам своих зарубежных активов. Например, Украина до сих пор этого не сделала", — сказал Путин.
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общество, владимир путин, россия
15:09 12.12.2021 (обновлено: 01:27 13.12.2021)
 
Путин: в 90-е годы Россия не могла решать свои вопросы без подпитки извне

Президент Путин: Украина не выполнила обязательство передать России зарубежные активы СССР

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в пленарной сессии инвестиционного форума "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в пленарной сессии инвестиционного форума Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© РИА Новости / POOL
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек — РИА Новости. Россия в 1990-е годы не могла решать свои социально-экономические вопросы без финансовой подпитки со стороны других стран, но с начала 2000-х ситуация стала выправляться, Россия начала погашать долги раньше срока для повышения своего суверенитета, заявил президент Владимир Путин в фильме "Россия. Новейшая история" на канале "Россия 1".
"В 1990-е годы Россия не могла решать социально-экономические вопросы без финансовой подпитки извне. И Россия набрала много долгов в 1990-е годы. Во-первых, в 1993 году мы взяли на себя обязательства погасить все долги бывшего СССР за все бывшие союзные республики в расчете на то, что нам эти республики передадут зарубежные активы бывшего СССР. Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили это обязательство по передаче нам своих зарубежных активов. Например, Украина до сих пор этого не сделала", — сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
Вчера, 14:49
Путин рассказал, как в 90-е в Европе изображали на картах "разбитую" Россию
 
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