https://ria.ru/20211212/putin-1763345311.html
Путин: в 90-е годы Россия не могла решать свои вопросы без подпитки извне
Путин: в 90-е годы Россия не могла решать свои вопросы без подпитки извне - РИА Новости, 13.12.2021
Путин: в 90-е годы Россия не могла решать свои вопросы без подпитки извне
Россия в 1990-е годы не могла решать свои социально-экономические вопросы без финансовой подпитки со стороны других стран, но с начала 2000-х ситуация стала... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-12T15:09
2021-12-12T15:09
2021-12-13T01:27
общество
владимир путин
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек — РИА Новости. Россия в 1990-е годы не могла решать свои социально-экономические вопросы без финансовой подпитки со стороны других стран, но с начала 2000-х ситуация стала выправляться, Россия начала погашать долги раньше срока для повышения своего суверенитета, заявил президент Владимир Путин в фильме "Россия. Новейшая история" на канале "Россия 1"."В 1990-е годы Россия не могла решать социально-экономические вопросы без финансовой подпитки извне. И Россия набрала много долгов в 1990-е годы. Во-первых, в 1993 году мы взяли на себя обязательства погасить все долги бывшего СССР за все бывшие союзные республики в расчете на то, что нам эти республики передадут зарубежные активы бывшего СССР. Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили это обязательство по передаче нам своих зарубежных активов. Например, Украина до сих пор этого не сделала", — сказал Путин.
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общество, владимир путин, россия
15:09 12.12.2021 (обновлено: 01:27 13.12.2021)
Путин: в 90-е годы Россия не могла решать свои вопросы без подпитки извне
Президент Путин: Украина не выполнила обязательство передать России зарубежные активы СССР