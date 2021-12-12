https://ria.ru/20211212/putin-1763343865.html

Путин рассказал, как в 90-е в Европе изображали на картах "разбитую" Россию

Путин рассказал, как в 90-е в Европе изображали на картах "разбитую" Россию - РИА Новости, 12.12.2021

Путин рассказал, как в 90-е в Европе изображали на картах "разбитую" Россию

Страны Запада в 1990-е годы думали, что Россия распадется, и это лишь вопрос времени, рассказал президент РФ Владимир Путин в фильме "Россия. Новейшая история"... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T14:49

2021-12-12T14:49

2021-12-12T14:49

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владимир путин

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек - РИА Новости. Страны Запада в 1990-е годы думали, что Россия распадется, и это лишь вопрос времени, рассказал президент РФ Владимир Путин в фильме "Россия. Новейшая история" на канале "Россия 1".Он также отметил, что видел карты, в которых Россию изображали разбитой на несколько самостоятельных государств."Да, я видел такие карты, но даже дело не в картах. Дело в том, что в разговорах со своими коллегами некоторыми, не буду сейчас называть фамилии, потому что человек не давал мне права говорить об этом публично, но один из моих коллег, президент одной из Восточно-Европейских стран, на одной из встреч со мной прямо сказал о том, что для нас в Европе не было вопроса о том, развалится Россия или нет, мы считали, что это неизбежно, вопрос был только в том, когда это произойдет и каковы будут последствия для самой России, для ее составных частей и для окружающего мира, имея в виду, что Россия все-таки крупная ядерная держава", - сказал он."Вот такие были настроения. Видимо, основания для таких настроений все-таки мы давали, к сожалению, на тот момент времени", - добавил Путин.Президент напомнил, что ряд субъектов Российской Федерации объявили о своем суверенитете."Как же можно было этого не замечать?" - сказал он."Наверняка люди думали об этом, понимали это и пытались этому противостоять, но, к сожалению, не всегда это получалось, мягко говоря", - добавил Путин.

https://ria.ru/20211209/putin-1763040106.html

https://ria.ru/20211207/voyna-1762544489.html

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в мире, европа, владимир путин, россия