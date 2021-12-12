https://ria.ru/20211212/putin-1763343865.html
Путин рассказал, как в 90-е в Европе изображали на картах "разбитую" Россию
Путин рассказал, как в 90-е в Европе изображали на картах "разбитую" Россию - РИА Новости, 12.12.2021
Путин рассказал, как в 90-е в Европе изображали на картах "разбитую" Россию
Страны Запада в 1990-е годы думали, что Россия распадется, и это лишь вопрос времени, рассказал президент РФ Владимир Путин в фильме "Россия. Новейшая история"... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T14:49
2021-12-12T14:49
2021-12-12T14:49
в мире
европа
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759483954_0:333:2856:1940_1920x0_80_0_0_6a60d7477a1a6358fb40a02f43747125.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек - РИА Новости. Страны Запада в 1990-е годы думали, что Россия распадется, и это лишь вопрос времени, рассказал президент РФ Владимир Путин в фильме "Россия. Новейшая история" на канале "Россия 1".Он также отметил, что видел карты, в которых Россию изображали разбитой на несколько самостоятельных государств."Да, я видел такие карты, но даже дело не в картах. Дело в том, что в разговорах со своими коллегами некоторыми, не буду сейчас называть фамилии, потому что человек не давал мне права говорить об этом публично, но один из моих коллег, президент одной из Восточно-Европейских стран, на одной из встреч со мной прямо сказал о том, что для нас в Европе не было вопроса о том, развалится Россия или нет, мы считали, что это неизбежно, вопрос был только в том, когда это произойдет и каковы будут последствия для самой России, для ее составных частей и для окружающего мира, имея в виду, что Россия все-таки крупная ядерная держава", - сказал он."Вот такие были настроения. Видимо, основания для таких настроений все-таки мы давали, к сожалению, на тот момент времени", - добавил Путин.Президент напомнил, что ряд субъектов Российской Федерации объявили о своем суверенитете."Как же можно было этого не замечать?" - сказал он."Наверняка люди думали об этом, понимали это и пытались этому противостоять, но, к сожалению, не всегда это получалось, мягко говоря", - добавил Путин.
https://ria.ru/20211209/putin-1763040106.html
https://ria.ru/20211207/voyna-1762544489.html
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759483954_154:229:2579:2048_1920x0_80_0_0_f41c5a4f73639d55aff9fb9a7d620cd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, владимир путин, россия
Путин рассказал, как в 90-е в Европе изображали на картах "разбитую" Россию
Президент России Путин: в 90-е в Европе были уверены, что Россия распадется