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Песков: Путину в отличие от Байдена не нужны были помощники на переговорах
Песков: Путину в отличие от Байдена не нужны были помощники на переговорах - РИА Новости, 12.12.2021
Песков: Путину в отличие от Байдена не нужны были помощники на переговорах
Президент США Джо Байден в ходе переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным запрашивал у сидящих рядом помощников справочные материалы, российскому лидеру это... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T14:07
2021-12-12T14:15
украина
сша
владимир путин
дмитрий песков
джо байден
нато
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным запрашивал у сидящих рядом помощников справочные материалы, российскому лидеру это было не нужно, он и так очень хорошо владеет тематикой, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Рядом с Байденом в ходе телемоста с российским коллегой находились помощники."Вы видели, что господину Байдену требовались определённые справочные материалы, по походу беседы ему эти материалы передавали, ну точнее, этого вы не видели. Вот в данном случае, президент Путин, он находится на постоянной связи со всеми своими помощниками, с министрами, которые ему нужны по тем или иным вопросам. Ну вот так оперативно запрашивать какие-то материалы ему не нужно, он очень хорошо владеет тематикой", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Президенты РФ и США провели во вторник переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Они длились два часа. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил решительными мерами, в том числе экономическими. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.
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украина, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, нато, россия
14:07 12.12.2021 (обновлено: 14:15 12.12.2021)
 
Песков: Путину в отличие от Байдена не нужны были помощники на переговорах

Пресс-секретарь президента Песков: Путину при разговоре с Байденом не требовались справки

© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи
© POOL
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным запрашивал у сидящих рядом помощников справочные материалы, российскому лидеру это было не нужно, он и так очень хорошо владеет тематикой, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Рядом с Байденом в ходе телемоста с российским коллегой находились помощники.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
13:53
Песков назвал цель нагнетания информационной напряженности вокруг России
"Вы видели, что господину Байдену требовались определённые справочные материалы, по походу беседы ему эти материалы передавали, ну точнее, этого вы не видели. Вот в данном случае, президент Путин, он находится на постоянной связи со всеми своими помощниками, с министрами, которые ему нужны по тем или иным вопросам. Ну вот так оперативно запрашивать какие-то материалы ему не нужно, он очень хорошо владеет тематикой", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Президенты РФ и США провели во вторник переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Они длились два часа. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил решительными мерами, в том числе экономическими. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.
 
УкраинаСШАВладимир ПутинДмитрий ПесковДжо БайденНАТОРоссия
 
 
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