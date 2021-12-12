https://ria.ru/20211212/putin-1763340711.html

Песков: Путину в отличие от Байдена не нужны были помощники на переговорах

Песков: Путину в отличие от Байдена не нужны были помощники на переговорах - РИА Новости, 12.12.2021

Песков: Путину в отличие от Байдена не нужны были помощники на переговорах

Президент США Джо Байден в ходе переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным запрашивал у сидящих рядом помощников справочные материалы, российскому лидеру это... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T14:07

2021-12-12T14:07

2021-12-12T14:15

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным запрашивал у сидящих рядом помощников справочные материалы, российскому лидеру это было не нужно, он и так очень хорошо владеет тематикой, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Рядом с Байденом в ходе телемоста с российским коллегой находились помощники."Вы видели, что господину Байдену требовались определённые справочные материалы, по походу беседы ему эти материалы передавали, ну точнее, этого вы не видели. Вот в данном случае, президент Путин, он находится на постоянной связи со всеми своими помощниками, с министрами, которые ему нужны по тем или иным вопросам. Ну вот так оперативно запрашивать какие-то материалы ему не нужно, он очень хорошо владеет тематикой", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Президенты РФ и США провели во вторник переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Они длились два часа. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил решительными мерами, в том числе экономическими. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.

https://ria.ru/20211212/peskov-1763339865.html

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украина, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, нато, россия