Песков анонсировал поездки Путина за границу

"Готовятся еще поездки. Индия - объяснимо, потому что это страна, с которой у нас особое привилегированные отношения партнерства", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" на вопрос про загранпоездки президента и то, почему Индия стала второй за всё время пандемии.