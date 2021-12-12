https://ria.ru/20211212/putin-1763337864.html
Песков анонсировал поездки Путина за границу
Песков анонсировал поездки Путина за границу - РИА Новости, 12.12.2021
Песков анонсировал поездки Путина за границу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что готовятся загранпоездки главы государства Владимира Путина. РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T13:27
2021-12-12T13:27
2021-12-12T13:27
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что готовятся загранпоездки главы государства Владимира Путина.Путин 6 декабря побывал в Нью-Дели с рабочим визитом. Его переговоры с премьером Индии Нарендрой Моди продлились 3,5 часа. Стороны приняли совместное заявление, касающееся всего спектра двусторонних отношений.
https://ria.ru/20211212/peskov-1763337374.html
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политика, нью-дели, владимир путин, дмитрий песков, нарендра моди, россия
Песков анонсировал поездки Путина за границу
Пресс-секретарь Песков: поездки Путина за границу готовятся