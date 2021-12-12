https://ria.ru/20211212/putin-1763336943.html

Путин пообещал Байдену обязательно встретиться

Путин пообещал Байдену обязательно встретиться - РИА Новости, 12.12.2021

Путин пообещал Байдену обязательно встретиться

Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-переговоров с президентом США Джо Байденом пообещал американскому коллеге встретиться, кадры разговора были показаны РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T13:18

2021-12-12T13:18

2021-12-12T13:18

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-переговоров с президентом США Джо Байденом пообещал американскому коллеге встретиться, кадры разговора были показаны в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" с журналистом Павлом Зарубиным."Обязательно увидимся, мне бы этого очень хотелось", - сказал Путин Байдену в ответ на слова сожаления о том, что они не встретились на саммите "Двадцатки".

https://ria.ru/20211212/protivostoyanie-1763277511.html

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политика, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия