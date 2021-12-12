https://ria.ru/20211212/putin-1763336579.html

Песков объяснил, почему Путин назвал саммит с Байденом протокольным

Песков объяснил, почему Путин назвал саммит с Байденом протокольным - РИА Новости, 12.12.2021

Песков объяснил, почему Путин назвал саммит с Байденом протокольным

Президент России Владимир Путин не приуменьшает значения переговоров с американским коллегой Джо Байденом, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T13:15

2021-12-12T13:15

2021-12-12T14:13

политика

сша

владимир путин

дмитрий песков

джо байден

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762628670_0:76:3243:1900_1920x0_80_0_0_5471856a9cefe559ff1d47427b7c7713.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не приуменьшает значения переговоров с американским коллегой Джо Байденом, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" с журналистом Павлом Зарубиным."Ну потому что всегда внутренние мероприятия гораздо важнее, чем международные, — пояснил он, говоря о том, почему Путин назвал общение с Байденом протокольным. — Сколь сложны бы ни были международные мероприятия — для президента все-таки экономическая ситуация, борьба с инфляцией, социально-экономическое положение в стране гораздо важнее, чем разговор с Байденом. Не умаляя значения последнего".Переговоры глав государств прошли 7 декабря по защищенному каналу видеосвязи. Они длились около двух часов. Как сообщал Белый дом, Байден выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил, что на военную эскалацию Запад ответит коллективными экономическими санкциями и другими ограничениями. Путин, со своей стороны, обратил внимание американского коллеги на то, что Киев не выполняет Минские соглашения и саботирует договоренности. Кроме того, российский лидер обозначил красные линии — дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине и в других граничащих с Россией странах наступательных вооружений. Судя по кадрам беседы, показанным в программе "Москва. Кремль. Путин", президент России пообещал встретиться с коллегой в ответ на сожаление Байдена по поводу того, что им не удалось поговорить лично на саммите "Двадцатки".

https://radiosputnik.ria.ru/20211212/bayden-1763322578.html

https://ria.ru/20211212/bayden-1763338320.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия