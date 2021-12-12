13:15 12.12.2021 (обновлено: 14:13 12.12.2021)
Песков объяснил, почему Путин назвал саммит с Байденом протокольным
Песков: Путин назвал саммит с Байденом протокольным, так как внутренние мероприятия важнее
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи
© POOL
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не приуменьшает значения переговоров с американским коллегой Джо Байденом, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" с журналистом Павлом Зарубиным.
"Ну потому что всегда внутренние мероприятия гораздо важнее, чем международные, — пояснил он, говоря о том, почему Путин назвал общение с Байденом протокольным. — Сколь сложны бы ни были международные мероприятия — для президента все-таки экономическая ситуация, борьба с инфляцией, социально-экономическое положение в стране гораздо важнее, чем разговор с Байденом. Не умаляя значения последнего".
Переговоры глав государств прошли 7 декабря по защищенному каналу видеосвязи. Они длились около двух часов. Как сообщал Белый дом, Байден выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил, что на военную эскалацию Запад ответит коллективными экономическими санкциями и другими ограничениями. Путин, со своей стороны, обратил внимание американского коллеги на то, что Киев не выполняет Минские соглашения и саботирует договоренности. Кроме того, российский лидер обозначил красные линии — дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине и в других граничащих с Россией странах наступательных вооружений.
Судя по кадрам беседы, показанным в программе "Москва. Кремль. Путин", президент России пообещал встретиться с коллегой в ответ на сожаление Байдена по поводу того, что им не удалось поговорить лично на саммите "Двадцатки".