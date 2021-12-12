https://ria.ru/20211212/putin-1763326792.html

Путин поздравил студентов и преподавателей МГЮА имени Кутафина

Путин поздравил студентов и преподавателей МГЮА имени Кутафина - РИА Новости, 12.12.2021

Путин поздравил студентов и преподавателей МГЮА имени Кутафина

Президент России Владимир Путин поздравил студентов, аспирантов, преподавателей и выпускников Московского государственного юридического университета имени О.Е... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T11:06

2021-12-12T11:06

2021-12-12T11:05

общество

владимир путин

московская государственная юридическая академия

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил студентов, аспирантов, преподавателей и выпускников Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и назвал его путь впечатляющим, телеграмма опубликована на сайте Кремля."За прошедшие годы ваш университет прошёл большой, впечатляющий путь от Центральных заочных курсов советского права до одного из ведущих юридических вузов страны, крупного исследовательского центра. Благодаря глубоким знаниям и навыкам выпускники МГЮА успешно работали и сегодня трудятся в органах власти, на научном, педагогическом, законотворческом поприще, в бизнес-структурах", - сказал президент.Путин выразил особые слова признательности преподавательскому составу университета, назвав его членов профессионалами высшего класса."Важно, что, сохраняя традиции предшественников, вы открыты для новых идей, внедряете инновационные обучающие программы, осваиваете передовые методики, расширяете горизонты регионального и международного гуманитарного сотрудничества", - добавил он.В завершение поздравления президент пожелал реализации намеченных планов и всего доброго.

https://ria.ru/20191028/1560317191.html

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общество, владимир путин, московская государственная юридическая академия