https://ria.ru/20211212/puteshestviya-1763186400.html
Пилот назвал места в самолете, где турбулентность чувствуется меньше всего
Пилот назвал места в самолете, где турбулентность чувствуется меньше всего - РИА Новости, 12.12.2021
Пилот назвал места в самолете, где турбулентность чувствуется меньше всего
Пилот рассказал о самых безопасных местах в самолете и тех, где турбулентность переносится легче всего, сообщает Express. РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T00:58
2021-12-12T00:58
2021-12-12T01:04
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Пилот рассказал о самых безопасных местах в самолете и тех, где турбулентность переносится легче всего, сообщает Express.Летчик Андреас Стобер утверждает, что многие пассажиры очень нервничают, когда лайнер попадает в зону турбулентности, но меньше всего ее ощущают те, кто сидит у крыльев."Самолет напоминает качели, в середине трясет меньше всего — там, где находятся крылья, — объясняет летчик. — Когда судно попадает в зону турбулентности, его задняя часть должна балансировать сильнее, чтобы лайнер продолжал лететь прямо и ровно".Хотя статистика указывает, что самые безопасные места в конце салона. При катастрофах там больше всего выживших. Потому и "черные ящики" устанавливают там. Впрочем, авиаперелет сейчас — самый безопасный способ добраться в нужное место, напоминает пилот.Сам Стобер корабля выбирает для перелетов в нерабочее время места у окна — чтобы полюбоваться видами, и в начале салона, чтобы избежать очередей на паспортном контроле.
https://ria.ru/20211210/kursk-1762934996.html
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00:58 12.12.2021 (обновлено: 01:04 12.12.2021)
Пилот назвал места в самолете, где турбулентность чувствуется меньше всего
Express: самые безопасные места в самолете находятся в конце салона
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости.
Пилот рассказал о самых безопасных местах в самолете и тех, где турбулентность переносится легче всего, сообщает
Express.
Летчик Андреас Стобер утверждает, что многие пассажиры очень нервничают, когда лайнер попадает в зону турбулентности, но меньше всего ее ощущают те, кто сидит у крыльев.
"Самолет напоминает качели, в середине трясет меньше всего — там, где находятся крылья, — объясняет летчик. — Когда судно попадает в зону турбулентности, его задняя часть должна балансировать сильнее, чтобы лайнер продолжал лететь прямо и ровно".
Хотя статистика указывает, что самые безопасные места в конце салона. При катастрофах там больше всего выживших. Потому и "черные ящики" устанавливают там. Впрочем, авиаперелет сейчас — самый безопасный способ добраться в нужное место, напоминает пилот.
Сам Стобер корабля выбирает для перелетов в нерабочее время места у окна — чтобы полюбоваться видами, и в начале салона, чтобы избежать очередей на паспортном контроле.