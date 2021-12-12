https://ria.ru/20211212/puteshestviya-1763186400.html

Пилот назвал места в самолете, где турбулентность чувствуется меньше всего

Пилот назвал места в самолете, где турбулентность чувствуется меньше всего - РИА Новости, 12.12.2021

Пилот назвал места в самолете, где турбулентность чувствуется меньше всего

Пилот рассказал о самых безопасных местах в самолете и тех, где турбулентность переносится легче всего, сообщает Express. РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T00:58

2021-12-12T00:58

2021-12-12T01:04

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Пилот рассказал о самых безопасных местах в самолете и тех, где турбулентность переносится легче всего, сообщает Express.Летчик Андреас Стобер утверждает, что многие пассажиры очень нервничают, когда лайнер попадает в зону турбулентности, но меньше всего ее ощущают те, кто сидит у крыльев."Самолет напоминает качели, в середине трясет меньше всего — там, где находятся крылья, — объясняет летчик. — Когда судно попадает в зону турбулентности, его задняя часть должна балансировать сильнее, чтобы лайнер продолжал лететь прямо и ровно".Хотя статистика указывает, что самые безопасные места в конце салона. При катастрофах там больше всего выживших. Потому и "черные ящики" устанавливают там. Впрочем, авиаперелет сейчас — самый безопасный способ добраться в нужное место, напоминает пилот.Сам Стобер корабля выбирает для перелетов в нерабочее время места у окна — чтобы полюбоваться видами, и в начале салона, чтобы избежать очередей на паспортном контроле.

https://ria.ru/20211210/kursk-1762934996.html

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