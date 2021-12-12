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В ЛНР предупредили о провокациях Киева с использованием БПЛА в Донбассе

В ЛНР предупредили о провокациях Киева с использованием БПЛА в Донбассе - РИА Новости, 12.12.2021

В ЛНР предупредили о провокациях Киева с использованием БПЛА в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не исключает провокаций с использованием беспилотников (БПЛА) со стороны украинских... РИА Новости, 12.12.2021

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ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не исключает провокаций с использованием беспилотников (БПЛА) со стороны украинских силовиков, заявил в воскресенье официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.Он уточнил, что на позиции 17-го батальона 57-й бригады украинских силовиков прибыл расчет БПЛА, с задачей сброса взрывных устройств в жилых районах подконтрольного Киеву населенного пункта Муратово, находящегося под контролем ВСУ."В связи с угрозой жизни от "защитников Украины", настоятельно рекомендуем мирным жителям проявлять бдительность, а также ограничить перемещение", - заявил Филипоненко.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://radiosputnik.ria.ru/20211212/stsenarii-1763360515.html

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