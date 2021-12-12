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Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с обманутыми дольщиками в Башкирии
Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с обманутыми дольщиками в Башкирии - РИА Новости, 12.12.2021
Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с обманутыми дольщиками в Башкирии
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению обманутых дольщиков в Башкирии, сообщается на сайте... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T11:02
2021-12-12T11:02
2021-12-12T11:10
происшествия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
республика башкортостан
жилье
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению обманутых дольщиков в Башкирии, сообщается на сайте ведомства."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил провести проверку в связи с обращением обманутых дольщиков, которое опубликовано в сети интернет. Граждане записали видеообращение, в котором сообщают, что дольщики жилого комплекса "Цветы Башкирии" в городе Уфе почти семь лет ждут сдачи жилья", - говорится в сообщении.Уточняется, что возведение домов приостановлено, а застройщик признан банкротом. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
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республика башкортостан
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происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан, жилье
11:02 12.12.2021 (обновлено: 11:10 12.12.2021)
Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с обманутыми дольщиками в Башкирии
Глава СК Бастрыкин поручил провести проверку по обращению обманутых дольщиков в Башкирии