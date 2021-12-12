https://ria.ru/20211212/proverka-1763326474.html

Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с обманутыми дольщиками в Башкирии

Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с обманутыми дольщиками в Башкирии - РИА Новости, 12.12.2021

Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с обманутыми дольщиками в Башкирии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению обманутых дольщиков в Башкирии, сообщается на сайте... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T11:02

2021-12-12T11:02

2021-12-12T11:10

происшествия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

республика башкортостан

жилье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852752_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a869451a033410b07a088ab10867cdb2.jpg

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению обманутых дольщиков в Башкирии, сообщается на сайте ведомства."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил провести проверку в связи с обращением обманутых дольщиков, которое опубликовано в сети интернет. Граждане записали видеообращение, в котором сообщают, что дольщики жилого комплекса "Цветы Башкирии" в городе Уфе почти семь лет ждут сдачи жилья", - говорится в сообщении.Уточняется, что возведение домов приостановлено, а застройщик признан банкротом. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

https://realty.ria.ru/20210728/dolschiki-1743289089.html

республика башкортостан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан, жилье