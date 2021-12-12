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Россиянам предложили подработать Дедом Морозом на новогодних каникулах
Россиянам предложили подработать Дедом Морозом на новогодних каникулах - РИА Новости, 12.12.2021
Россиянам предложили подработать Дедом Морозом на новогодних каникулах
Новогодние праздники могут стать возможностью подзаработать Дедом Морозом или Снегурочкой, догситтером, тренером или персональным водителем, рассказали РИА... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T08:38
2021-12-12T08:37
общество
дед мороз
новый год
снегурочка
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Новогодние праздники могут стать возможностью подзаработать Дедом Морозом или Снегурочкой, догситтером, тренером или персональным водителем, рассказали РИА Новости эксперты сервиса "СберУслуги"."Главные герои новогодних праздников - Дед Мороз и Снегурочка. Многие уже с начала осени начинают бронировать аниматоров, чтобы поздравить своих родных и близких с праздниками", - напоминают эксперты о самом актуальном для Нового года способе заработка. Они отмечают, что если разместить резюме уже сейчас, можно будет получить больше заказов.Актуальной подработкой на зимних каникулах может стать профессия догситтера, так как во время праздников люди планируют поездки или походы на развлекательные мероприятия, и им требуется с кем-то оставить своих питомцев. Животное можно взять на передержку или провести с ним несколько часов в день.Новогодние каникулы - время, когда у людей появляется время для творчества, зимних видов спорта и обещаний на наступающий год. Помочь с их выполнением и заработать можно, предложив услуги репетитора по иностранным языкам или программированию, а также тренера по конькам, лыжам, хоккею. "Если вы рисуете, вяжете, занимаетесь лепкой или другим рукоделием, новогодние праздники - хорошее время найти новых клиентов или попробовать свои силы в качестве преподавателя. Для некоторых такое творчество может быть не только новым хобби, но и возможностью сделать подарок своими руками", - добавляют эксперты.Дружелюбным, общительным и хорошо ладящим с детьми людям подойдет подработка в качестве няни, плюсом будет наличие педагогического или медицинского образования. Также можно устроиться сиделкой для пожилого человека, пробы провести с ним время, развлечь разговорами, совместными занятиями, прогулками, помочь приготовить еду, сходить в магазин или аптеку.Еще одним вариантом подработки может стать работа курьером или персональным водителем - на праздниках для людей особо актуальны поездки в гости, на мероприятия, доставка подарков.После празднования многим может понадобиться помощь клинера в наведении порядка в квартире. "Уборка не требует особых навыков, достаточно уметь обращаться с химическими средствами, бытовой техникой и быть внимательным, чтобы качественно убрать квартиру", - объясняют эксперты.
https://ria.ru/20211209/avtoputeshestvie-1762860006.html
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общество, дед мороз, новый год, снегурочка
08:38 12.12.2021
 
Россиянам предложили подработать Дедом Морозом на новогодних каникулах

В "СберУслугах" предложили россиянам подработать на каникулах Дедом Морозом или тренером

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники фестиваля Дедов Морозов на ВДНХ в Москве.
Участники фестиваля Дедов Морозов на ВДНХ в Москве. - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Новогодние праздники могут стать возможностью подзаработать Дедом Морозом или Снегурочкой, догситтером, тренером или персональным водителем, рассказали РИА Новости эксперты сервиса "СберУслуги".
"Главные герои новогодних праздников - Дед Мороз и Снегурочка. Многие уже с начала осени начинают бронировать аниматоров, чтобы поздравить своих родных и близких с праздниками", - напоминают эксперты о самом актуальном для Нового года способе заработка. Они отмечают, что если разместить резюме уже сейчас, можно будет получить больше заказов.
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Актуальной подработкой на зимних каникулах может стать профессия догситтера, так как во время праздников люди планируют поездки или походы на развлекательные мероприятия, и им требуется с кем-то оставить своих питомцев. Животное можно взять на передержку или провести с ним несколько часов в день.
Новогодние каникулы - время, когда у людей появляется время для творчества, зимних видов спорта и обещаний на наступающий год. Помочь с их выполнением и заработать можно, предложив услуги репетитора по иностранным языкам или программированию, а также тренера по конькам, лыжам, хоккею. "Если вы рисуете, вяжете, занимаетесь лепкой или другим рукоделием, новогодние праздники - хорошее время найти новых клиентов или попробовать свои силы в качестве преподавателя. Для некоторых такое творчество может быть не только новым хобби, но и возможностью сделать подарок своими руками", - добавляют эксперты.
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Дружелюбным, общительным и хорошо ладящим с детьми людям подойдет подработка в качестве няни, плюсом будет наличие педагогического или медицинского образования. Также можно устроиться сиделкой для пожилого человека, пробы провести с ним время, развлечь разговорами, совместными занятиями, прогулками, помочь приготовить еду, сходить в магазин или аптеку.
Еще одним вариантом подработки может стать работа курьером или персональным водителем - на праздниках для людей особо актуальны поездки в гости, на мероприятия, доставка подарков.
После празднования многим может понадобиться помощь клинера в наведении порядка в квартире. "Уборка не требует особых навыков, достаточно уметь обращаться с химическими средствами, бытовой техникой и быть внимательным, чтобы качественно убрать квартиру", - объясняют эксперты.
 
ОбществоДед МорозНовый годСнегурочка
 
 
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