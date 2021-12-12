https://ria.ru/20211212/potok-1763377715.html

Премьер Польши пообещал не допустить запуска "Северного потока — 2"

Премьер Польши пообещал не допустить запуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 12.12.2021

Премьер Польши пообещал не допустить запуска "Северного потока — 2"

Премьер Польши Матеуш Моравецкий после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Варшаве заявил, что польские власти не теряют надежды не допустить запуска... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T22:18

2021-12-12T22:18

2021-12-12T22:45

экономика

варшава

евросоюз

балтийское море

северный поток — 2

матеуш моравецкий

олаф шольц

россия

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ВАРШАВА, 12 дек - РИА Новости. Премьер Польши Матеуш Моравецкий после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Варшаве заявил, что польские власти не теряют надежды не допустить запуска газопровода "Северный поток — 2" и пытаются выработать ответ "с немецкими партнерами"."Мы уверены, что "Северный поток — 2" увеличивает возможности Кремля в давлении на Украину и на ЕС, что он может быть инструментом ценового диктата. Мы указываем на эти риски, на возможность шантажа и на возможность затягивания энергетической петли на шее нашего соседа – Украины", - сказал Моравецкий."Мы пытаемся выработать с немецкими партнерами решения, которые отвечали бы на эти риски. Лучшим решением было бы не допустить запуска "Северного потока — 2". Все угрозы еще не выявлены", - добавил он.Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. США в декабре ввели санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. А в ответ на обвинения Запада Москва заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.

https://ria.ru/20211212/potok-1763316341.html

https://ria.ru/20211212/gaz-1763341429.html

варшава

балтийское море

россия

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экономика, варшава, евросоюз, балтийское море, северный поток — 2, матеуш моравецкий, олаф шольц, россия