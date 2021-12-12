https://ria.ru/20211212/potok-1763377715.html
Премьер Польши пообещал не допустить запуска "Северного потока — 2"
Премьер Польши пообещал не допустить запуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 12.12.2021
Премьер Польши пообещал не допустить запуска "Северного потока — 2"
Премьер Польши Матеуш Моравецкий после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Варшаве заявил, что польские власти не теряют надежды не допустить запуска... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T22:18
2021-12-12T22:18
2021-12-12T22:45
экономика
варшава
евросоюз
балтийское море
северный поток — 2
матеуш моравецкий
олаф шольц
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761767414_0:319:3073:2047_1920x0_80_0_0_6faa01adb3737454674410305b5d42f6.jpg
ВАРШАВА, 12 дек - РИА Новости. Премьер Польши Матеуш Моравецкий после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Варшаве заявил, что польские власти не теряют надежды не допустить запуска газопровода "Северный поток — 2" и пытаются выработать ответ "с немецкими партнерами"."Мы уверены, что "Северный поток — 2" увеличивает возможности Кремля в давлении на Украину и на ЕС, что он может быть инструментом ценового диктата. Мы указываем на эти риски, на возможность шантажа и на возможность затягивания энергетической петли на шее нашего соседа – Украины", - сказал Моравецкий."Мы пытаемся выработать с немецкими партнерами решения, которые отвечали бы на эти риски. Лучшим решением было бы не допустить запуска "Северного потока — 2". Все угрозы еще не выявлены", - добавил он.Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. США в декабре ввели санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. А в ответ на обвинения Запада Москва заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.
https://ria.ru/20211212/potok-1763316341.html
https://ria.ru/20211212/gaz-1763341429.html
варшава
балтийское море
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761767414_86:0:2815:2047_1920x0_80_0_0_8690b9cfacb41d7fc10e61ac2d66d63a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, варшава, евросоюз, балтийское море, северный поток — 2, матеуш моравецкий, олаф шольц, россия
22:18 12.12.2021 (обновлено: 22:45 12.12.2021)
Премьер Польши пообещал не допустить запуска "Северного потока — 2"
Премьер Польши Моравецкий пообещал не допустить запуска "Северного потока — 2"