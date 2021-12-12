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Премьер Польши пообещал не допустить запуска "Северного потока — 2"
Премьер Польши пообещал не допустить запуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 12.12.2021
Премьер Польши пообещал не допустить запуска "Северного потока — 2"
Премьер Польши Матеуш Моравецкий после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Варшаве заявил, что польские власти не теряют надежды не допустить запуска... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T22:18
2021-12-12T22:45
экономика
варшава
евросоюз
балтийское море
северный поток — 2
матеуш моравецкий
олаф шольц
россия
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ВАРШАВА, 12 дек - РИА Новости. Премьер Польши Матеуш Моравецкий после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Варшаве заявил, что польские власти не теряют надежды не допустить запуска газопровода "Северный поток — 2" и пытаются выработать ответ "с немецкими партнерами"."Мы уверены, что "Северный поток — 2" увеличивает возможности Кремля в давлении на Украину и на ЕС, что он может быть инструментом ценового диктата. Мы указываем на эти риски, на возможность шантажа и на возможность затягивания энергетической петли на шее нашего соседа – Украины", - сказал Моравецкий."Мы пытаемся выработать с немецкими партнерами решения, которые отвечали бы на эти риски. Лучшим решением было бы не допустить запуска "Северного потока — 2". Все угрозы еще не выявлены", - добавил он.Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. США в декабре ввели санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. А в ответ на обвинения Запада Москва заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.
https://ria.ru/20211212/potok-1763316341.html
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варшава
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экономика, варшава, евросоюз, балтийское море, северный поток — 2, матеуш моравецкий, олаф шольц, россия
22:18 12.12.2021 (обновлено: 22:45 12.12.2021)
 
Премьер Польши пообещал не допустить запуска "Северного потока — 2"

Премьер Польши Моравецкий пообещал не допустить запуска "Северного потока — 2"

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
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ВАРШАВА, 12 дек - РИА Новости. Премьер Польши Матеуш Моравецкий после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Варшаве заявил, что польские власти не теряют надежды не допустить запуска газопровода "Северный поток — 2" и пытаются выработать ответ "с немецкими партнерами".
"Мы уверены, что "Северный поток — 2" увеличивает возможности Кремля в давлении на Украину и на ЕС, что он может быть инструментом ценового диктата. Мы указываем на эти риски, на возможность шантажа и на возможность затягивания энергетической петли на шее нашего соседа – Украины", - сказал Моравецкий.
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
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FAZ: "Северный поток — 2" поставил в тупик главу МИД Германии
"Мы пытаемся выработать с немецкими партнерами решения, которые отвечали бы на эти риски. Лучшим решением было бы не допустить запуска "Северного потока — 2". Все угрозы еще не выявлены", - добавил он.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. США в декабре ввели санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. А в ответ на обвинения Запада Москва заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.
Изготовление шаровых клапанов для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе PetrolValves в Милане - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
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ЭкономикаВаршаваЕвросоюзБалтийское мореСеверный поток — 2Матеуш МоравецкийОлаф ШольцРоссия
 
 
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