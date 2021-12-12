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Очередной противник "Северного потока — 2" потерпел фиаско
FAZ: "Северный поток — 2" поставил в тупик главу МИД Германии - РИА Новости, 12.12.2021
Очередной противник "Северного потока — 2" потерпел фиаско
Глава МИД Германии, сопредседатель партии "Союз-90"/"Зеленые" Анналена Бербок оказалась в тупике из-за позиции по "Северному потоку — 2", пишет политический... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T04:27
2021-12-12T08:42
в мире
сша
германия
владимир путин
мид германии
газпром
балтийское море
северный поток — 2
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Глава МИД Германии, сопредседатель партии "Союз-90"/"Зеленые" Анналена Бербок оказалась в тупике из-за позиции по "Северному потоку — 2", пишет политический обозреватель Йоханнес Лейтойзер в статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).Автор публикации отметил, что в качестве представителя "Зеленых" политик выступала против строительства газопровода.Публицист подчеркнул, что сейчас, будучи на посту главы внешнеполитического ведомства, Бербок напоминают о ее предыдущей позиции.Бербок неоднократно высказывалась против "Северного потока — 2", а также обвиняла Москву в "шантаже" в свете рекордно высоких цен на газ, что Россия неоднократно отвергала. Как представитель "Зеленых" она выступает за отказ от угольной энергетики и развитие возобновляемых источников энергии, а также аналогичные решения в строительстве, сельском хозяйстве и других сферах."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператор — компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".Москва неоднократно заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США и Украина, — это коммерческий проект, выгодный России и Европе. Кремль призывал перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Президент Владимир Путин назвал ранее полной чушью и бредом заявления об использовании газа как оружия.Россия также не раз отвергала обвинения в "агрессии", подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. По мнению Москвы, Запад использует такие заявления как предлог, чтобы расположить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20211210/potok-1763053411.html
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в мире, сша, германия, владимир путин, мид германии, газпром, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия, анналена бербок, йоханнес лейтойзер
04:27 12.12.2021 (обновлено: 08:42 12.12.2021)
 
FAZ: "Северный поток — 2" поставил в тупик главу МИД Германии

FAZ: глава МИД Германии Бербок зашла в тупик, выступая против "Северного потока — 2"

© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtПрокладка микротоннеля во время строительства газопровода "Северный поток — 2"
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Глава МИД Германии, сопредседатель партии "Союз-90"/"Зеленые" Анналена Бербок оказалась в тупике из-за позиции по "Северному потоку — 2", пишет политический обозреватель Йоханнес Лейтойзер в статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
Автор публикации отметил, что в качестве представителя "Зеленых" политик выступала против строительства газопровода.

"Как представителю коалиции ей пришлось согласиться с тем, что СДПГ (Социал-демократическая партия Германии — Прим. ред.) не будет готова отказаться от газопровода, строительство которого уже завершено", — пояснил Лейтойзер.

Публицист подчеркнул, что сейчас, будучи на посту главы внешнеполитического ведомства, Бербок напоминают о ее предыдущей позиции.

"Однако разве что она может указать молчаливыми жестами, что трубопровод вряд ли будет работать, если Россия применит силу против Украины", — заключил автор.

Бербок неоднократно высказывалась против "Северного потока — 2", а также обвиняла Москву в "шантаже" в свете рекордно высоких цен на газ, что Россия неоднократно отвергала. Как представитель "Зеленых" она выступает за отказ от угольной энергетики и развитие возобновляемых источников энергии, а также аналогичные решения в строительстве, сельском хозяйстве и других сферах.
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Москва неоднократно заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США и Украина, — это коммерческий проект, выгодный России и Европе. Кремль призывал перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Президент Владимир Путин назвал ранее полной чушью и бредом заявления об использовании газа как оружия.
Россия также не раз отвергала обвинения в "агрессии", подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. По мнению Москвы, Запад использует такие заявления как предлог, чтобы расположить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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В миреСШАГерманияВладимир ПутинМИД ГерманииГазпромБалтийское мореСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGРоссияАнналена БербокЙоханнес Лейтойзер
 
 
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