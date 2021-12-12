https://ria.ru/20211212/potok-1763316341.html

Очередной противник "Северного потока — 2" потерпел фиаско

FAZ: "Северный поток — 2" поставил в тупик главу МИД Германии - РИА Новости, 12.12.2021

Очередной противник "Северного потока — 2" потерпел фиаско

Глава МИД Германии, сопредседатель партии "Союз-90"/"Зеленые" Анналена Бербок оказалась в тупике из-за позиции по "Северному потоку — 2", пишет политический... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T04:27

2021-12-12T04:27

2021-12-12T08:42

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газпром

балтийское море

северный поток — 2

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Глава МИД Германии, сопредседатель партии "Союз-90"/"Зеленые" Анналена Бербок оказалась в тупике из-за позиции по "Северному потоку — 2", пишет политический обозреватель Йоханнес Лейтойзер в статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).Автор публикации отметил, что в качестве представителя "Зеленых" политик выступала против строительства газопровода.Публицист подчеркнул, что сейчас, будучи на посту главы внешнеполитического ведомства, Бербок напоминают о ее предыдущей позиции.Бербок неоднократно высказывалась против "Северного потока — 2", а также обвиняла Москву в "шантаже" в свете рекордно высоких цен на газ, что Россия неоднократно отвергала. Как представитель "Зеленых" она выступает за отказ от угольной энергетики и развитие возобновляемых источников энергии, а также аналогичные решения в строительстве, сельском хозяйстве и других сферах."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператор — компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".Москва неоднократно заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США и Украина, — это коммерческий проект, выгодный России и Европе. Кремль призывал перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Президент Владимир Путин назвал ранее полной чушью и бредом заявления об использовании газа как оружия.Россия также не раз отвергала обвинения в "агрессии", подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. По мнению Москвы, Запад использует такие заявления как предлог, чтобы расположить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20211210/potok-1763053411.html

https://ria.ru/20211210/potok-1763057693.html

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