Запад окончательно сговорился против России

00:56 12.12.2021 (обновлено: 02:11 12.12.2021)
В Госдепе заявили о единой позиции G7 по поводу "агрессии" России
Госдепартамент США: G7 едина насчет последствий в случае вторжения России на Украину
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Американский дипломат назвала переговоры глав МИД "семерки" "напряженными". Она пояснила, что, по мнению Запада, все еще существует дипломатический путь для снижения напряженности в отношениях с Москвой.
"Если они (Россия. — Прим. ред.) решат не идти по этому (дипломатическому. — Прим. ред.) пути, то в ответ на это будут масштабные последствия и жесткие издержки, и G7 абсолютно едина в этом", — заявила собеседница агентства.
В последнее время в западных СМИ поднялась очередная волна публикаций о том, что Россия якобы готовит военное нападение на Украину. В Киеве сперва заявляли, что не фиксируют наращивания войск соседней страны у своих границ, но затем тоже начали говорить о предстоящем вторжении.
В Москве эти обвинения неоднократно опровергали, подчеркивая, что они главным образом используются как предлог для передислокации к российским границам большего количества сил и техники НАТО. Как отмечал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Россия не планирует никаких агрессивных действий, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать. А представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что тезис о мифической "российской угрозе" запустили специально, причем даже сам Киев изначально назвал его дезинформацией.
6 декабря, 23:31Пентагон оценил неизбежность "вторжения" России на Украину