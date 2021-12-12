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Запад окончательно сговорился против России

В Госдепе заявили о единой позиции G7 по поводу "агрессии" России - РИА Новости, 12.12.2021

Запад окончательно сговорился против России

Страны G7 едины в вопросе якобы наращивания военных сил России около границы Украины, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного представитель Госдепартамента... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T00:56

2021-12-12T00:56

2021-12-12T02:11

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Страны G7 едины в вопросе якобы наращивания военных сил России около границы Украины, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного представитель Госдепартамента высокого ранга.Американский дипломат назвала переговоры глав МИД "семерки" "напряженными". Она пояснила, что, по мнению Запада, все еще существует дипломатический путь для снижения напряженности в отношениях с Москвой.В последнее время в западных СМИ поднялась очередная волна публикаций о том, что Россия якобы готовит военное нападение на Украину. В Киеве сперва заявляли, что не фиксируют наращивания войск соседней страны у своих границ, но затем тоже начали говорить о предстоящем вторжении.В Москве эти обвинения неоднократно опровергали, подчеркивая, что они главным образом используются как предлог для передислокации к российским границам большего количества сил и техники НАТО. Как отмечал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Россия не планирует никаких агрессивных действий, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать. А представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что тезис о мифической "российской угрозе" запустили специально, причем даже сам Киев изначально назвал его дезинформацией.

https://ria.ru/20211206/neizbezhnost-1762475312.html

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в мире, украина, государственный департамент сша, нато, g7, россия