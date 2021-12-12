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Премьер Польши раскритиковал коалиционное соглашение в Германии

Премьер Польши раскритиковал коалиционное соглашение в Германии - РИА Новости, 12.12.2021

Премьер Польши раскритиковал коалиционное соглашение в Германии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает опасной утопией некоторые пункты коалиционного соглашения в Германии. РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T22:07

2021-12-12T22:07

2021-12-12T22:07

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европа

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матеуш моравецкий

олаф шольц

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ВАРШАВА, 12 дек - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает опасной утопией некоторые пункты коалиционного соглашения в Германии."Там находится запись, относящаяся к федерализации Европы, бюрократической централизации", - сказал Моравецкий после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в воскресенье в Варшаве."Различные концепции бюрократической централизации я считаю утопическими и небезопасными", - добавил он."Европа будет сильной, когда будет Европой суверенных стран. Уравниловка - это не хорошие методы деятельности. Мы ценим свои суверенитет и независимость", - заключил Моравецкий.

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в мире, варшава, европа, германия, матеуш моравецкий, олаф шольц