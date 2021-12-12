Польша выдвинула Евросоюзу жесткий ультиматум

17:40 12.12.2021 (обновлено: 22:15 12.12.2021)
Польша пригрозила Евросоюзу отказом от выплат в бюджет
Глава Минюста Польши Зебро: Варшава должна перестать делать взносы в бюджет Евросоюза
© AP Photo / Czarek SokolowskiФлаги Польши и Европейского союза в здании парламента в Варшаве
© AP Photo / Czarek Sokolowski
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Польский министр юстиции Збигнев Зебро не исключил, что республика перестанет платить членские взносы в бюджет Евросоюза, если тот сократит финансирование, пишет издание Financial Times.
"Польше следует накладывать вето на решения ЕС, требующие единогласного одобрения, в ответ на шантаж ЕС", — сказал он в интервью газете.
"Польше следует накладывать вето на решения ЕС, требующие единогласного одобрения, в ответ на шантаж ЕС", — сказал он в интервью газете.
Зебро пообещал добиваться прекращения выплат в бюджет ЕС, если разногласия между государствами усилятся. По его мнению, этот шаг вполне оправдан, так как европейское руководство "незаконно отказывает Польше в деньгах из общего бюджета", в который страна, как и другие, перечисляет средства.
Ранее Конституционный суд Польши утвердил превосходство Основного закона республики над европейским. Европарламент в ответ заявил, что инстанция "не имеет юридической силы и независимости и не имеет права толковать Конституцию страны". Депутаты обвинили Варшаву в нарушении принципов верховенства законодательства ЕС и призвали Брюссель немедленно начать судебное разбирательство. Они также предложили отказать ей в финансировании национального плана восстановления экономики после пандемии.
Позже польский суд счел Европейскую конвенцию по правам человека (ЕКПЧ) противоречащей Конституции страны. Речь идет о положении в соглашении, которое наделяет Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) полномочиями оценивать законность выбора судей КС отдельных государств.
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