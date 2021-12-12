Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211212/polsha-1763358605.html
Польша выдвинула Евросоюзу жесткий ультиматум
Польша пригрозила Евросоюзу отказом от выплат в бюджет - РИА Новости, 12.12.2021
Польша выдвинула Евросоюзу жесткий ультиматум
Польский министр юстиции Збигнев Зебро не исключил, что республика перестанет платить членские взносы в бюджет Евросоюза, если тот сократит финансирование,... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T17:40
2021-12-12T22:15
в мире
варшава
польша
евросоюз
брюссель
збигнев зебро
европарламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756796087_0:325:2919:1966_1920x0_80_0_0_fe89484eefe74427723e098b58bd701b.jpg
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Польский министр юстиции Збигнев Зебро не исключил, что республика перестанет платить членские взносы в бюджет Евросоюза, если тот сократит финансирование, пишет издание Financial Times."Польше следует накладывать вето на решения ЕС, требующие единогласного одобрения, в ответ на шантаж ЕС", — сказал он в интервью газете.Глава Минюста предложил также пересмотреть обязательства Варшавы перед Брюсселем по энергетической и климатической политике, которые, по его словам, "приводят к стремительному росту цен на электроэнергию".Зебро пообещал добиваться прекращения выплат в бюджет ЕС, если разногласия между государствами усилятся. По его мнению, этот шаг вполне оправдан, так как европейское руководство "незаконно отказывает Польше в деньгах из общего бюджета", в который страна, как и другие, перечисляет средства. Ранее Конституционный суд Польши утвердил превосходство Основного закона республики над европейским. Европарламент в ответ заявил, что инстанция "не имеет юридической силы и независимости и не имеет права толковать Конституцию страны". Депутаты обвинили Варшаву в нарушении принципов верховенства законодательства ЕС и призвали Брюссель немедленно начать судебное разбирательство. Они также предложили отказать ей в финансировании национального плана восстановления экономики после пандемии.Позже польский суд счел Европейскую конвенцию по правам человека (ЕКПЧ) противоречащей Конституции страны. Речь идет о положении в соглашении, которое наделяет Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) полномочиями оценивать законность выбора судей КС отдельных государств.
https://ria.ru/20210626/evrosoyuz-1738679432.html
https://ria.ru/20211030/polsha-1756965409.html
варшава
польша
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756796087_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d4c7561e5d02d7cb35e3061d37be95f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, варшава, польша, евросоюз, брюссель, збигнев зебро, европарламент
17:40 12.12.2021 (обновлено: 22:15 12.12.2021)
 
Польша пригрозила Евросоюзу отказом от выплат в бюджет

Глава Минюста Польши Зебро: Варшава должна перестать делать взносы в бюджет Евросоюза

© AP Photo / Czarek SokolowskiФлаги Польши и Европейского союза в здании парламента в Варшаве
Флаги Польши и Европейского союза в здании парламента в Варшаве - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Польский министр юстиции Збигнев Зебро не исключил, что республика перестанет платить членские взносы в бюджет Евросоюза, если тот сократит финансирование, пишет издание Financial Times.

"Польше следует накладывать вето на решения ЕС, требующие единогласного одобрения, в ответ на шантаж ЕС", — сказал он в интервью газете.
Глава Минюста предложил также пересмотреть обязательства Варшавы перед Брюсселем по энергетической и климатической политике, которые, по его словам, "приводят к стремительному росту цен на электроэнергию".
Зебро пообещал добиваться прекращения выплат в бюджет ЕС, если разногласия между государствами усилятся. По его мнению, этот шаг вполне оправдан, так как европейское руководство "незаконно отказывает Польше в деньгах из общего бюджета", в который страна, как и другие, перечисляет средства.
Флаги ЕС - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
26 июня, 08:00
Поляки и прибалты разваливают Евросоюз: при чем тут Путин
Ранее Конституционный суд Польши утвердил превосходство Основного закона республики над европейским. Европарламент в ответ заявил, что инстанция "не имеет юридической силы и независимости и не имеет права толковать Конституцию страны". Депутаты обвинили Варшаву в нарушении принципов верховенства законодательства ЕС и призвали Брюссель немедленно начать судебное разбирательство. Они также предложили отказать ей в финансировании национального плана восстановления экономики после пандемии.
Позже польский суд счел Европейскую конвенцию по правам человека (ЕКПЧ) противоречащей Конституции страны. Речь идет о положении в соглашении, которое наделяет Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) полномочиями оценивать законность выбора судей КС отдельных государств.
Люди с флагами Евросоюза и Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
30 октября, 02:06
Немцы потребовали исключить Польшу из Евросоюза
 
В миреВаршаваПольшаЕвросоюзБрюссельЗбигнев ЗеброЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Юрист рассказал, когда водителю могут простить разворот через сплошную
02:15Врач развеял мифы о коллагене
01:52Друг раскрыл детали нападения школьниц на пенсионера в Хабаровском крае
01:39NYT: жители Сирии погибали при ударах США из-за действий спецподразделения
01:37Россия не видит никакого прогресса в отношениях с США, заявили в МИД
01:15Психолог рассказал, что делать, если вы ненавидите холод
00:46Лавров обсудил с главой МИД ЮАР прибытие самолетов МЧС с лабораторией
00:40В "Роснефти" ожидают положительного решения по доступу к экспорту газа
00:32Названы регионы-лидеры по доступности автомобилей
00:30Глава МИД ФРГ заявила о "невозможности" одобрить "Северный поток — 2"
00:18Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения
00:01Православные отмечают день святого покровителя России
23:54Более 144 тысяч избирателей проголосовали на выборах в Приднестровье
23:45Россия предложила проект борьбы с вирусами
23:32Президент ЮАР заболел COVID-19
23:23Делегации России, КНР и Ирана обсудили СВПД в Вене, сообщил Ульянов
23:07Актер Максим Дрозд рассказал о госпитализации сына с тяжелой травмой
23:01Шольц рассказал, когда Германия перестанет зависеть от поставок газа
23:01В Бразилии тысячи человек остались без крова из-за ливней и наводнений
22:36Шольц выразил Польше солидарность из-за миграционного кризиса
Лента новостейМолния
Юрист рассказал, когда водителю могут простить разворот через сплошнуюВрач развеял мифы о коллагенеДруг раскрыл детали нападения школьниц на пенсионера в Хабаровском краеNYT: жители Сирии погибали при ударах США из-за действий спецподразделенияРоссия не видит никакого прогресса в отношениях с США, заявили в МИДПсихолог рассказал, что делать, если вы ненавидите холодЛавров обсудил с главой МИД ЮАР прибытие самолетов МЧС с лабораториейВ "Роснефти" ожидают положительного решения по доступу к экспорту газаНазваны регионы-лидеры по доступности автомобилейГлава МИД ФРГ заявила о "невозможности" одобрить "Северный поток — 2"Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотренияПравославные отмечают день святого покровителя РоссииБолее 144 тысяч избирателей проголосовали на выборах в ПриднестровьеРоссия предложила проект борьбы с вирусамиПрезидент ЮАР заболел COVID-19Делегации России, КНР и Ирана обсудили СВПД в Вене, сообщил УльяновАктер Максим Дрозд рассказал о госпитализации сына с тяжелой травмойШольц рассказал, когда Германия перестанет зависеть от поставок газаВ Бразилии тысячи человек остались без крова из-за ливней и наводненийШольц выразил Польше солидарность из-за миграционного кризиса