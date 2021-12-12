https://ria.ru/20211212/polsha-1763358605.html

Польша выдвинула Евросоюзу жесткий ультиматум

Польша пригрозила Евросоюзу отказом от выплат в бюджет - РИА Новости, 12.12.2021

Польша выдвинула Евросоюзу жесткий ультиматум

Польский министр юстиции Збигнев Зебро не исключил, что республика перестанет платить членские взносы в бюджет Евросоюза, если тот сократит финансирование,... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T17:40

2021-12-12T17:40

2021-12-12T22:15

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Польский министр юстиции Збигнев Зебро не исключил, что республика перестанет платить членские взносы в бюджет Евросоюза, если тот сократит финансирование, пишет издание Financial Times."Польше следует накладывать вето на решения ЕС, требующие единогласного одобрения, в ответ на шантаж ЕС", — сказал он в интервью газете.Глава Минюста предложил также пересмотреть обязательства Варшавы перед Брюсселем по энергетической и климатической политике, которые, по его словам, "приводят к стремительному росту цен на электроэнергию".Зебро пообещал добиваться прекращения выплат в бюджет ЕС, если разногласия между государствами усилятся. По его мнению, этот шаг вполне оправдан, так как европейское руководство "незаконно отказывает Польше в деньгах из общего бюджета", в который страна, как и другие, перечисляет средства. Ранее Конституционный суд Польши утвердил превосходство Основного закона республики над европейским. Европарламент в ответ заявил, что инстанция "не имеет юридической силы и независимости и не имеет права толковать Конституцию страны". Депутаты обвинили Варшаву в нарушении принципов верховенства законодательства ЕС и призвали Брюссель немедленно начать судебное разбирательство. Они также предложили отказать ей в финансировании национального плана восстановления экономики после пандемии.Позже польский суд счел Европейскую конвенцию по правам человека (ЕКПЧ) противоречащей Конституции страны. Речь идет о положении в соглашении, которое наделяет Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) полномочиями оценивать законность выбора судей КС отдельных государств.

https://ria.ru/20210626/evrosoyuz-1738679432.html

https://ria.ru/20211030/polsha-1756965409.html

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в мире, варшава, польша, евросоюз, брюссель, збигнев зебро, европарламент