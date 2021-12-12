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В МИД Польши заявили о смягчении позиции США по "Северному потоку — 2"
В МИД Польши заявили о смягчении позиции США по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 12.12.2021
В МИД Польши заявили о смягчении позиции США по "Северному потоку — 2"
Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что позиция США относительно проекта "Северный поток 2" смягчилась, Вашингтон, по его... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T11:20
2021-12-12T11:19
экономика
сша
газпром
балтийское море
северный поток — 2
nord stream 2 ag
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что позиция США относительно проекта "Северный поток 2" смягчилась, Вашингтон, по его мнению, рассчитывает заполучить "несколько месяцев спокойствия.""США выступали с критикой (проекта), но когда дело доходит до реальных действий, они менее настойчивы. Вместо этого речь идет об отступлении назад в надежде, что мы выиграем несколько месяцев спокойствия", - отметил Яблоньский в интервью газете Australian Financial Review.Как считает замглавы МИД, такая позиция наивна."Мы всегда должны ставить безопасность выше выгоды, особенно если они (получатели выгоды) ограничиваются несколькими немецкими компаниями", - добавил он."Северный поток 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".РФ не раз заявляла, что "Северный поток 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.
https://ria.ru/20211210/potok-1763214909.html
сша
балтийское море
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экономика, сша, газпром, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag, цены на нефть, россия
11:20 12.12.2021
 
В МИД Польши заявили о смягчении позиции США по "Северному потоку — 2"

МИД Польши: позиция США по "Северному потоку — 2" смягчилась, Вашингтон хочет спокойствия

© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtСостав с готовыми к укладке трубами для "Северного потока ‑ 2" прибыл в финский порт Коверхар
Состав с готовыми к укладке трубами для Северного потока ‑ 2 прибыл в финский порт Коверхар - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что позиция США относительно проекта "Северный поток 2" смягчилась, Вашингтон, по его мнению, рассчитывает заполучить "несколько месяцев спокойствия."
"США выступали с критикой (проекта), но когда дело доходит до реальных действий, они менее настойчивы. Вместо этого речь идет об отступлении назад в надежде, что мы выиграем несколько месяцев спокойствия", - отметил Яблоньский в интервью газете Australian Financial Review.
Как считает замглавы МИД, такая позиция наивна.
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода Северный поток ‑ 2 около Любмина - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 20:38
В Германии ищут способ припугнуть Россию через "Северный поток — 2"
"Мы всегда должны ставить безопасность выше выгоды, особенно если они (получатели выгоды) ограничиваются несколькими немецкими компаниями", - добавил он.
"Северный поток 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".
РФ не раз заявляла, что "Северный поток 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.
 
ЭкономикаСШАГазпромБалтийское мореСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGЦены на нефтьРоссия
 
 
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