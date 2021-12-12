https://ria.ru/20211212/polsha-1763327923.html

В МИД Польши заявили о смягчении позиции США по "Северному потоку — 2"

В МИД Польши заявили о смягчении позиции США по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 12.12.2021

В МИД Польши заявили о смягчении позиции США по "Северному потоку — 2"

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что позиция США относительно проекта "Северный поток 2" смягчилась, Вашингтон, по его... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T11:20

2021-12-12T11:20

2021-12-12T11:19

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северный поток — 2

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что позиция США относительно проекта "Северный поток 2" смягчилась, Вашингтон, по его мнению, рассчитывает заполучить "несколько месяцев спокойствия.""США выступали с критикой (проекта), но когда дело доходит до реальных действий, они менее настойчивы. Вместо этого речь идет об отступлении назад в надежде, что мы выиграем несколько месяцев спокойствия", - отметил Яблоньский в интервью газете Australian Financial Review.Как считает замглавы МИД, такая позиция наивна."Мы всегда должны ставить безопасность выше выгоды, особенно если они (получатели выгоды) ограничиваются несколькими немецкими компаниями", - добавил он."Северный поток 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".РФ не раз заявляла, что "Северный поток 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.

https://ria.ru/20211210/potok-1763214909.html

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экономика, сша, газпром, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag, цены на нефть, россия