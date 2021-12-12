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Песков заявил об отсутствии поводов для радости после разговора с Байденом
Песков заявил об отсутствии поводов для радости после разговора с Байденом - РИА Новости, 12.12.2021
Песков заявил об отсутствии поводов для радости после разговора с Байденом
Особых поводов для радости у президента России Владимира Путина после разговора с главой США Джо Байденом не было, ситуация очень серьёзная и требует... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T13:40
2021-12-12T13:40
2021-12-12T13:48
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек - РИА Новости. Особых поводов для радости у президента России Владимира Путина после разговора с главой США Джо Байденом не было, ситуация очень серьёзная и требует постоянного внимания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Особых поводов для радости, конечно же, не было. Президент выполняет свои функции главы государства, ситуация очень серьёзная и требует постоянного внимания главы государства. Ну что президент и делает", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Президенты РФ и США провели во вторник переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Они длились два часа. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.
https://ria.ru/20211212/bayden-1763337979.html
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украина, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, нато, россия
13:40 12.12.2021 (обновлено: 13:48 12.12.2021)
Песков заявил об отсутствии поводов для радости после разговора с Байденом
Пресс-секретарь Путина Песков: поводов для радости после переговоров с Байденом не было