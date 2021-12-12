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Песков рассказал о серьезном разногласии России и США
Песков рассказал о серьезном разногласии России и США - РИА Новости, 12.12.2021
Песков рассказал о серьезном разногласии России и США
Концептуальное понимание "красных линий" - это серьезное разногласие России и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T13:28
2021-12-12T13:28
2021-12-12T13:27
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек - РИА Новости. Концептуальное понимание "красных линий" - это серьезное разногласие России и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Концептуально это очень и очень серьёзное разногласие России и США", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе" Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" в ответ на вопрос о "красных линиях".Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели во вторник переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение длилось два часа. Во время встречи Путин сказал главе США, что "красные линии" - это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений. Байден заявил, что США предоставят Киеву дополнительную военную помощь и укрепят восточный флаг НАТО.
https://ria.ru/20211212/peskov-1763327801.html
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киев, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, нато, россия
Песков рассказал о серьезном разногласии России и США
Пресс-секретарь Путина Песков назвал понимание "красных линий" разногласием России и США