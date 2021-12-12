https://ria.ru/20211212/peskov-1763337374.html
Путин и Байден условились побеседовать еще раз, сообщил Песков
Путин и Байден условились побеседовать еще раз, сообщил Песков - РИА Новости, 12.12.2021
Путин и Байден условились побеседовать еще раз, сообщил Песков
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден условились еще раз побеседовать после переговоров их представителей, возможно, задействуя тот же... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T13:22
2021-12-12T13:22
2021-12-12T13:22
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден условились еще раз побеседовать после переговоров их представителей, возможно, задействуя тот же видеоформат, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" с журналистом Павлом Зарубиным."Договоренность в самое ближайшее время назначить доверенных представителей, которые продолжат уже предметный разговор о той конфронтационной ситуации, которая сейчас возникла в Европе вокруг Украины. Президенты условились, что после того, как вот эти самые доверенные представители поработают, им нужно будет еще раз переговорить, может быть, задействуя вот этот же видеоформат, он понравился двум президентам. А очная встреча - это дело, дело будущего. Рано пока об этом говорить, рано", - сказал Песков.
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политика, сша, европа, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия
Путин и Байден условились побеседовать еще раз, сообщил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: Путин и Байден договорились побеседовать еще раз