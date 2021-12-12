11:18 12.12.2021 (обновлено: 13:35 12.12.2021)
В Кремле рассказали об атмосфере на переговорах Путина и Байдена
Пресс-секретарь Песков назвал тон Путина и Байдена на переговорах конкретным
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек — РИА Новости. Тональность переговоров президентов Владимира Путина и Джо Байдена была предельно конкретной, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Президенты, естественно, выказывают друг другу атрибутику общения, доброго общения, но с точки зрения тем, с точки зрения тона обсуждения конкретных вопросов — это тон предельно конкретный, не терпящий разночтений, как со стороны президента Путина, так со стороны президента Байдена", — так он прокомментировал момент, когда лидеры России и США, прежде чем приступить к общению, помахали друг другу руками и улыбались.
8 декабря, 16:45АвторыСняли напряжение. Или два часа, которые не трясли мир
Переговоры президентов прошли 7 декабря по защищенному каналу видеосвязи. Они длились около двух часов. Как сообщал Белый дом, Байден выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил, что на военную эскалацию Запад ответит коллективными экономическими санкциями и другими ограничениями. Путин, со своей стороны, обратил внимание американского коллеги на то, что Киев не выполняет Минские соглашения и саботирует договоренности. Кроме того, российский лидер обозначил красные линии — дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине и в других граничащих с Россией странах наступательных вооружений.
В последнее время в Киеве и на Западе поднялась новая волна обвинений в том, что Россия готовит вторжение на Украину. Москва не раз опровергала эти заявления, подчеркивая, что никому не угрожает, а передвижение войск по российской территории не должно никого беспокоить. Как отмечали в Кремле, подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.