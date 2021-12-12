https://ria.ru/20211212/otravlenie-1763333406.html

В Рязани женщина и ее четверо детей отравились угарным газом

В Рязани женщина и ее четверо детей отравились угарным газом - РИА Новости, 12.12.2021

В Рязани женщина и ее четверо детей отравились угарным газом

Жительница Рязани и ее четверо детей отравились угарным газом, после оказания необходимой медицинской помощи они отпущены домой, следователи проводят проверку,... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T12:21

2021-12-12T12:21

2021-12-12T12:21

происшествия

рязань

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 12 дек - РИА Новости. Жительница Рязани и ее четверо детей отравились угарным газом, после оказания необходимой медицинской помощи они отпущены домой, следователи проводят проверку, сообщает СУСК по региону."Одиннадцатого декабря 2021 года 34-летняя женщина и четверо ее детей в возрасте от 6 месяцев до 11 лет, проживающие в одной из квартир дома №16 по улице Новикова-Прибоя города Рязани, были доставлены в медицинские учреждения областного центра с признаками отравления угарным газом. Потерпевшим оказана необходимая медицинская помощь, в настоящее время они находятся дома, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.Уточняется, что следователями организовано проведение проверки, устанавливаются обстоятельства произошедшего. "Действиям должностных лиц, ответственных за обслуживание жилищного фонда многоквартирного дома, где проживают пострадавшие, будет дана надлежащая юридическая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отмечает СУСК.

https://ria.ru/20211212/mchs-1763322856.html

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происшествия, рязань, следственный комитет россии (ск рф)