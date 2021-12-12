В Британии подготовили пессимистичный сценарий по смертоносности от омикрон-штамма

В Англии около 75 тысяч человек могут умереть от заражения омикрон-штаммом
Британские ученые: от омикрон-штамма к апрелю в Англии могут умереть до 75 тысяч человек
© AP Photo / Alberto PezzaliЛюди в масках возле метро Piccadilly Circus в Лондоне
© AP Photo / Alberto Pezzali
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Распространение омикрон-штамма коронавируса может привести к значительному росту случаев заражения и госпитализации по сравнению с январем 2021 года. Об этом говорится в отчете Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM).
Согласно наиболее оптимистичному сценарию, который предполагает высокий иммунный ответ у граждан и эффективность вакцин, максимальное число заражений может достигнуть двух тысяч в день, тогда как количество госпитализаций в период с 1 декабря по 30 апреля дойдет до 175 тысяч. Из них почти 25 тысяч человек могут умереть.
При пессимистичном, число обращений к медикам может в два раза превысить показатели января 2021 года. Число госпитализаций составит 492 тысячи, а летальных исходов — 74,8 тысячи.
По мнению одного из ведущий авторов исследования Розанны Бернард, при оптимистичном раскладе масштабы распространения омикрон-штамма можно будет снизить с помощью умеренных мер. Речь идет об ограничении количества людей на мероприятиях, приостановке работы некоторых развлекательных заведений, а также дистанционной работе.
"Однако пессимистичный прогноз предполагает, что, возможно, понадобятся более жесткие меры, чтобы не перегрузить национальную службу здравоохранения", — пояснила она.
В своем исследовании специалисты использовали последние данные об уклонении варианта омикрон от антител, а полученные результаты были использованы для прогнозирования темпов передачи SARS-CoV-2 в Англии в первой половине 2022 года.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 268 миллионов заразившихся, 5,3 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.