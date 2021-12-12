https://ria.ru/20211212/omikron-shtamm-1763323534.html

В Британии подготовили пессимистичный сценарий по смертоносности от омикрон-штамма

В Англии около 75 тысяч человек могут умереть от заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 12.12.2021

В Британии подготовили пессимистичный сценарий по смертоносности от омикрон-штамма

Распространение омикрон-штамма коронавируса может привести к значительному росту случаев заражения и госпитализации по сравнению с январем 2021 года. Об этом... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T09:51

2021-12-12T09:51

2021-12-12T09:51

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омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Распространение омикрон-штамма коронавируса может привести к значительному росту случаев заражения и госпитализации по сравнению с январем 2021 года. Об этом говорится в отчете Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM).Согласно наиболее оптимистичному сценарию, который предполагает высокий иммунный ответ у граждан и эффективность вакцин, максимальное число заражений может достигнуть двух тысяч в день, тогда как количество госпитализаций в период с 1 декабря по 30 апреля дойдет до 175 тысяч. Из них почти 25 тысяч человек могут умереть.При пессимистичном, число обращений к медикам может в два раза превысить показатели января 2021 года. Число госпитализаций составит 492 тысячи, а летальных исходов — 74,8 тысячи.По мнению одного из ведущий авторов исследования Розанны Бернард, при оптимистичном раскладе масштабы распространения омикрон-штамма можно будет снизить с помощью умеренных мер. Речь идет об ограничении количества людей на мероприятиях, приостановке работы некоторых развлекательных заведений, а также дистанционной работе.В своем исследовании специалисты использовали последние данные об уклонении варианта омикрон от антител, а полученные результаты были использованы для прогнозирования темпов передачи SARS-CoV-2 в Англии в первой половине 2022 года.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 268 миллионов заразившихся, 5,3 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.

https://ria.ru/20211211/koronavirus-1763253924.html

https://ria.ru/20211209/pandemiya-1762881466.html

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