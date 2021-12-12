https://ria.ru/20211212/nato-1763365890.html
В НАТО обеспокоены своей защитой из-за напряженности вокруг Украины
В НАТО обеспокоены своей защитой из-за напряженности вокруг Украины - РИА Новости, 12.12.2021
В НАТО обеспокоены своей защитой из-за напряженности вокруг Украины
США и европейские союзники изучают, какие шаги может предпринять НАТО, чтобы лучше "защитить себя" в условиях напряженности вокруг Украины, заявил госсекретарь... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T19:23
2021-12-12T19:23
2021-12-12T19:23
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. США и европейские союзники изучают, какие шаги может предпринять НАТО, чтобы лучше "защитить себя" в условиях напряженности вокруг Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Мы продолжаем укреплять оборону Украины, чтобы та могла лучше защитить себя в случае агрессии со стороны России. Мы также изучаем, что может сделать НАТО, чтобы лучше защитить себя, если такая необходимость возникнет", - сказал Блинкен в эфире телеканала NBC.Он подчеркнул, что Вашингтон рассматривает дипломатию и диалог как предпочтительный способ урегулирования напряженности вокруг Украины. "Если Россия изберет такой путь, то нам удастся избежать еще одного кризиса и возможного конфликта. Мы сможем направить ситуацию в более благоприятное русло. Это в наших интересах и это определенно в интересах России", - указал Блинкен.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20211210/zelenskiy-1763222116.html
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в мире, киев, сша, нато, энтони блинкен, ситуация в днр и лнр, россия
В НАТО обеспокоены своей защитой из-за напряженности вокруг Украины
Госсекретарь Блинкен: НАТО изучает, как лучше защитить себя из-за ситуации вокруг Украины