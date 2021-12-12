https://ria.ru/20211212/nato-1763357035.html

В Совбезе рассказали о создании США цифрового альянса наподобие НАТО

В Совбезе рассказали о создании США цифрового альянса наподобие НАТО - РИА Новости, 12.12.2021

В Совбезе рассказали о создании США цифрового альянса наподобие НАТО

США фактически закладывают основы для создания цифрового альянса наподобие НАТО, где у суверенных государств отнимут право принимать решения, заявил первый... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T17:18

2021-12-12T17:18

2021-12-12T22:11

в мире

сша

нато

юрий аверьянов

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. США фактически закладывают основы для создания цифрового альянса наподобие НАТО, где у суверенных государств отнимут право принимать решения, заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов.В интервью "Российской газете" он напомнил, что сфера высоких технологий "плотно обсуждалась" на проведенном США "Саммите за демократию"."Фактически закладываются основы для создания цифрового альянса наподобие НАТО, где у суверенных государств попросту отнимут право принимать решения и прикажут жить по правилам, которые им напишут Google, Apple или Amazon. Вот вам и так называемая демократия по американским стандартам", - добавил он.Виртуальный "Саммит за демократию", организованный США с участием более чем 100 стран, но без России и Китая, прошел несколько дней назад. Идея проведения американцами саммита демократий подверглась критике в России, Китае и других странах.

https://ria.ru/20211203/tsenzura-1761918799.html

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в мире, сша, нато, юрий аверьянов