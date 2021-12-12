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В Совбезе рассказали о создании США цифрового альянса наподобие НАТО
В Совбезе рассказали о создании США цифрового альянса наподобие НАТО - РИА Новости, 12.12.2021
В Совбезе рассказали о создании США цифрового альянса наподобие НАТО
США фактически закладывают основы для создания цифрового альянса наподобие НАТО, где у суверенных государств отнимут право принимать решения, заявил первый... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T17:18
2021-12-12T22:11
в мире
сша
нато
юрий аверьянов
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. США фактически закладывают основы для создания цифрового альянса наподобие НАТО, где у суверенных государств отнимут право принимать решения, заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов.В интервью "Российской газете" он напомнил, что сфера высоких технологий "плотно обсуждалась" на проведенном США "Саммите за демократию"."Фактически закладываются основы для создания цифрового альянса наподобие НАТО, где у суверенных государств попросту отнимут право принимать решения и прикажут жить по правилам, которые им напишут Google, Apple или Amazon. Вот вам и так называемая демократия по американским стандартам", - добавил он.Виртуальный "Саммит за демократию", организованный США с участием более чем 100 стран, но без России и Китая, прошел несколько дней назад. Идея проведения американцами саммита демократий подверглась критике в России, Китае и других странах.
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в мире, сша, нато, юрий аверьянов
17:18 12.12.2021 (обновлено: 22:11 12.12.2021)
 
В Совбезе рассказали о создании США цифрового альянса наподобие НАТО

Первый замсекретаря СБ Аверьянов: США создают основы цифрового альянса наподобие НАТО

© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. США фактически закладывают основы для создания цифрового альянса наподобие НАТО, где у суверенных государств отнимут право принимать решения, заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов.
В интервью "Российской газете" он напомнил, что сфера высоких технологий "плотно обсуждалась" на проведенном США "Саммите за демократию".
"Идея здесь простая: хотите, чтобы Белый дом признал ваше государство демократическим, внедрите такие технологические стандарты, чтобы США было удобно защищать демократию у вас дома. Например, влиять на выборы в вашей стране или контролировать СМИ", - сказал Аверьянов.
"Фактически закладываются основы для создания цифрового альянса наподобие НАТО, где у суверенных государств попросту отнимут право принимать решения и прикажут жить по правилам, которые им напишут Google, Apple или Amazon. Вот вам и так называемая демократия по американским стандартам", - добавил он.
Виртуальный "Саммит за демократию", организованный США с участием более чем 100 стран, но без России и Китая, прошел несколько дней назад. Идея проведения американцами саммита демократий подверглась критике в России, Китае и других странах.
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В миреСШАНАТОЮрий Аверьянов
 
 
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