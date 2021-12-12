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https://ria.ru/20211212/miting-1763372871.html
Трамп анонсировал крупный митинг во Флориде в "недалеком будущем"
Трамп анонсировал крупный митинг во Флориде в "недалеком будущем" - РИА Новости, 12.12.2021
Трамп анонсировал крупный митинг во Флориде в "недалеком будущем"
Бывший президент США республиканец Дональд Трамп анонсировал проведение в скором времени "крупного" митинга своих сторонников в штате Флорида, не... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T20:57
2021-12-12T20:57
в мире
сша
флорида
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Бывший президент США республиканец Дональд Трамп анонсировал проведение в скором времени "крупного" митинга своих сторонников в штате Флорида, не конкретизировав, когда именно состоится это мероприятие."Вчера мы прекрасно провели время в Санрайзе, Флорида. Было очень увлекательно, познавательно и весело. Мы вернемся в это место для проведения крупного митинга в не столь отдаленном будущем. Увидимся позже!", - сказал Трамп, чьи слова распространила его пресс-служба.В субботу Трамп выступал во Флориде перед своим сторонниками. В ближайшие дни у экс-президента США запланированы выступления в Хьюстоне и Далласе (штат Техас). Согласно сообщениям СМИ, стоимость билетов на публичные мероприятия с участием Трампа достигает 7,5 тысячи долларов.
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в мире, сша, флорида, дональд трамп
20:57 12.12.2021
 
Трамп анонсировал крупный митинг во Флориде в "недалеком будущем"

Экс-президент США Трамп анонсировал крупный митинг во Флориде в "недалеком будущем"

© AP Photo / Jacquelyn MartinДональд Трамп выступает на митинге "Марш за спасение Америки". 6 января 2021
Дональд Трамп выступает на митинге Марш за спасение Америки. 6 января 2021 - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Бывший президент США республиканец Дональд Трамп анонсировал проведение в скором времени "крупного" митинга своих сторонников в штате Флорида, не конкретизировав, когда именно состоится это мероприятие.
"Вчера мы прекрасно провели время в Санрайзе, Флорида. Было очень увлекательно, познавательно и весело. Мы вернемся в это место для проведения крупного митинга в не столь отдаленном будущем. Увидимся позже!", - сказал Трамп, чьи слова распространила его пресс-служба.
В субботу Трамп выступал во Флориде перед своим сторонниками. В ближайшие дни у экс-президента США запланированы выступления в Хьюстоне и Далласе (штат Техас). Согласно сообщениям СМИ, стоимость билетов на публичные мероприятия с участием Трампа достигает 7,5 тысячи долларов.
Бывший президент США Дональд Трамп во время поездки в Техас - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
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В миреСШАФлоридаДональд Трамп
 
 
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