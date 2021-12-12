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Трамп анонсировал крупный митинг во Флориде в "недалеком будущем"
Трамп анонсировал крупный митинг во Флориде в "недалеком будущем" - РИА Новости, 12.12.2021
Трамп анонсировал крупный митинг во Флориде в "недалеком будущем"
Бывший президент США республиканец Дональд Трамп анонсировал проведение в скором времени "крупного" митинга своих сторонников в штате Флорида, не... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T20:57
2021-12-12T20:57
2021-12-12T20:57
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Бывший президент США республиканец Дональд Трамп анонсировал проведение в скором времени "крупного" митинга своих сторонников в штате Флорида, не конкретизировав, когда именно состоится это мероприятие."Вчера мы прекрасно провели время в Санрайзе, Флорида. Было очень увлекательно, познавательно и весело. Мы вернемся в это место для проведения крупного митинга в не столь отдаленном будущем. Увидимся позже!", - сказал Трамп, чьи слова распространила его пресс-служба.В субботу Трамп выступал во Флориде перед своим сторонниками. В ближайшие дни у экс-президента США запланированы выступления в Хьюстоне и Далласе (штат Техас). Согласно сообщениям СМИ, стоимость билетов на публичные мероприятия с участием Трампа достигает 7,5 тысячи долларов.
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в мире, сша, флорида, дональд трамп
Трамп анонсировал крупный митинг во Флориде в "недалеком будущем"
Экс-президент США Трамп анонсировал крупный митинг во Флориде в "недалеком будущем"