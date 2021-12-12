https://ria.ru/20211212/miting-1763357489.html

Противники обязательной вакцинации от COVID-19 вышли на митинг в Праге

Противники обязательной вакцинации от COVID-19 вышли на митинг в Праге - РИА Новости, 12.12.2021

Противники обязательной вакцинации от COVID-19 вышли на митинг в Праге

Около 500 человек участвуют в митинге на Вацлавской площади в центре Праги, протестуя против намеченной с 1 марта обязательной вакцинации от COVID-19 для... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T17:25

2021-12-12T17:25

2021-12-12T17:25

распространение коронавируса

в мире

вакцинация

прага

чехия

милош земан

протесты

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/19360/85/193608530_0:123:2000:1248_1920x0_80_0_0_e740f7fff885647437a82d62fe2cff61.jpg

ПРАГА, 12 дек – РИА Новости. Около 500 человек участвуют в митинге на Вацлавской площади в центре Праги, протестуя против намеченной с 1 марта обязательной вакцинации от COVID-19 для пожилых и представителей ряда профессий, передает корреспондент РИА Новости.Правительство Чехии 6 декабря одобрило предложение минздрава о введении с 1 марта 2022 года обязательной вакцинации от коронавируса для людей в возрасте от 60 лет и старше, а также для представителей таких профессий, как медработники, полицейские, пожарные, военнослужащие, работники социальных учреждений. В пятницу, 10 декабря, соответствующие поправки в законодательство опубликованы в сборнике законов.Выступивший на открытии митинга один из его организаторов, лидер общественной организации "За права граждан" Якуб Олберт заявил, что введение кабмином обязательной вакцинации нарушает Конституцию республики. "Мы, граждане Чехии, требуем, чтобы правительство страны придерживалось в своих действиях Конституции республики и даже во имя некоего высшего блага для сограждан никогда не нарушало Основной закон. Каждый гражданин имеет право самостоятельно решить, делать ему прививки против коронавируса или нет. Мы не против добровольной вакцинации, мы лишь против ее проведения в обязательном порядке", - сказал Олберт.На площади проходит сбор подписей под петицией против обязательной вакцинации, ее организаторы акции намерены передать в кабмин в ходе марша, в который отправятся участники митинга по окончании выступлений.Представитель нового кабмина Вит Ракушан ранее уже говорил, что новое правительство отменит обязательную вакцинацию и сделает акцент на реализации конкретных и актуальных противоэпидемических мер. Новый кабмин формируется по результатам октябрьских выборов в парламент и, как предполагается, будет утвержден президентом республики Милошем Земаном на следующей неделе.Как сообщил РИА Новости один из присутствующих на митинге представителей полиции, мероприятие пока проходит без нарушений общественного порядка.

https://ria.ru/20211211/vaktsina-1763307308.html

https://ria.ru/20211211/vaktsinatsiya-1763274435.html

прага

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вакцинация, прага, чехия, милош земан, протесты, коронавирус covid-19