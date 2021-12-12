https://ria.ru/20211212/migranty-1763329432.html

Власти Ирака эвакуировали из Белоруссии более трех тысяч мигрантов

Власти Ирака эвакуировали из Белоруссии более трех тысяч мигрантов - РИА Новости, 12.12.2021

Власти Ирака эвакуировали из Белоруссии более трех тысяч мигрантов

Власти Ирака с начала миграционного кризиса на границе с Белоруссией эвакуировали из Минска более 3,5 тысячи своих граждан, об этом в воскресенье сообщил... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T11:36

2021-12-12T11:36

2021-12-12T11:35

в мире

белоруссия

минск

латвия

александр лукашенко

здоровье - общество

мид ирака

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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КАИР, 12 дек – РИА Новости. Власти Ирака с начала миграционного кризиса на границе с Белоруссией эвакуировали из Минска более 3,5 тысячи своих граждан, об этом в воскресенье сообщил официальный представитель МИД Ирака Ахмед ас-Саххаф."Нам удалось выполнить девять эвакуационных рейсов из Минска с 3556 пассажирами (на борту) в координации с "Иракскими авиалиниями", - приводится в распространенном сообщении представителя МИД.По словам ас-Саххафа, иракские дипломаты выдали 383 паспорта гражданам своей страны, находящимся на территории Белоруссии, Литвы, Латвии и Польши, ранее потерявшим свои документы.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.Лукашенко в ноябре заявлял, что в республике кроме этого лагеря беженцев в торгово-логистическом центре у границы с Польшей могут находиться еще около 2-3 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. Вместе с тем часть мигрантов возвращаются из Белоруссии на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. Однако другие продолжают ожидать гуманитарного коридора в ЕС.

https://radiosputnik.ria.ru/20211206/migrant-1762332848.html

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минск

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в мире, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко, здоровье - общество, мид ирака, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии