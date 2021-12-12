Власти Ирака эвакуировали из Белоруссии более трех тысяч мигрантов
МИД Ирака: власти республики эвакуировали из Минска более трех с половиной тысяч мигрантов
© РИА Новости / Павел БедняковБеженцы в международном аэропорту Минска в ожидании вывозных рейсов авиакомпании Iraqi Airways
КАИР, 12 дек – РИА Новости. Власти Ирака с начала миграционного кризиса на границе с Белоруссией эвакуировали из Минска более 3,5 тысячи своих граждан, об этом в воскресенье сообщил официальный представитель МИД Ирака Ахмед ас-Саххаф.
"Нам удалось выполнить девять эвакуационных рейсов из Минска с 3556 пассажирами (на борту) в координации с "Иракскими авиалиниями", - приводится в распространенном сообщении представителя МИД.
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.
Лукашенко в ноябре заявлял, что в республике кроме этого лагеря беженцев в торгово-логистическом центре у границы с Польшей могут находиться еще около 2-3 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. Вместе с тем часть мигрантов возвращаются из Белоруссии на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. Однако другие продолжают ожидать гуманитарного коридора в ЕС.