https://ria.ru/20211212/medvedev-1763345915.html

Медведев назвал обновленную конституцию условием развития России

Медведев назвал обновленную конституцию условием развития России - РИА Новости, 12.12.2021

Медведев назвал обновленную конституцию условием развития России

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в честь Дня Конституции заявил, что обновленная Конституция позволяет на современном уровне обеспечить условия развития РФ... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T15:16

2021-12-12T15:16

2021-12-12T15:45

дмитрий медведев

россия

общество

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в честь Дня Конституции заявил, что обновленная Конституция позволяет на современном уровне обеспечить условия развития РФ как сильного и независимого государства."Обновлённая Конституция позволяет на современном уровне обеспечить условия развития России как сильного, независимого, социального государства, определяет высшей ценностью права и свободы человека, его достоинство и благополучие", - написал он на своей странице во "ВКонтакте".Медведев напомнил, что 12 декабря мы отмечаем День Конституции. По его словам, для нашей страны она имеет особое значение, так как является основным законом государства, актом прямого действия, обеспечивает базовые условия жизни граждан и обладает высшим юридическим статусом. Именно в этом "воплощены сила и потенциал России", отметил зампред Совбеза.Также Медведев добавил, что за многие годы Конституция РФ доказала свою эффективность и стала надёжным правовым фундаментом страны. При этом он уточнил, что это не застывший свод канонов, а "живой документ, созвучный времени".

https://ria.ru/20211204/medvedev-1762175270.html

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дмитрий медведев, россия, общество