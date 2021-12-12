Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211212/medvedev-1763345915.html
Медведев назвал обновленную конституцию условием развития России
Медведев назвал обновленную конституцию условием развития России - РИА Новости, 12.12.2021
Медведев назвал обновленную конституцию условием развития России
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в честь Дня Конституции заявил, что обновленная Конституция позволяет на современном уровне обеспечить условия развития РФ... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T15:16
2021-12-12T15:45
дмитрий медведев
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761704520_0:0:3178:1789_1920x0_80_0_0_8c8d69bec69a6a54c5089f108fbebb69.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в честь Дня Конституции заявил, что обновленная Конституция позволяет на современном уровне обеспечить условия развития РФ как сильного и независимого государства."Обновлённая Конституция позволяет на современном уровне обеспечить условия развития России как сильного, независимого, социального государства, определяет высшей ценностью права и свободы человека, его достоинство и благополучие", - написал он на своей странице во "ВКонтакте".Медведев напомнил, что 12 декабря мы отмечаем День Конституции. По его словам, для нашей страны она имеет особое значение, так как является основным законом государства, актом прямого действия, обеспечивает базовые условия жизни граждан и обладает высшим юридическим статусом. Именно в этом "воплощены сила и потенциал России", отметил зампред Совбеза.Также Медведев добавил, что за многие годы Конституция РФ доказала свою эффективность и стала надёжным правовым фундаментом страны. При этом он уточнил, что это не застывший свод канонов, а "живой документ, созвучный времени".
https://ria.ru/20211204/medvedev-1762175270.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761704520_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_f840d371097d85a7c7ec6abbcf8777f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий медведев, россия, общество
15:16 12.12.2021 (обновлено: 15:45 12.12.2021)
 
Медведев назвал обновленную конституцию условием развития России

Зампред Совбеза Медведев: обновленная конституция позволяет обеспечить развитие России

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель Всероссийской политической партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ведет прием граждан в режиме видеоконференции
Председатель Всероссийской политической партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ведет прием граждан в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в честь Дня Конституции заявил, что обновленная Конституция позволяет на современном уровне обеспечить условия развития РФ как сильного и независимого государства.
"Обновлённая Конституция позволяет на современном уровне обеспечить условия развития России как сильного, независимого, социального государства, определяет высшей ценностью права и свободы человека, его достоинство и благополучие", - написал он на своей странице во "ВКонтакте".
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XX cъезде Единой России - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
4 декабря, 14:31
Съезд "Единой России" переизбрал Медведева на пост председателя партии
Медведев напомнил, что 12 декабря мы отмечаем День Конституции. По его словам, для нашей страны она имеет особое значение, так как является основным законом государства, актом прямого действия, обеспечивает базовые условия жизни граждан и обладает высшим юридическим статусом. Именно в этом "воплощены сила и потенциал России", отметил зампред Совбеза.
Также Медведев добавил, что за многие годы Конституция РФ доказала свою эффективность и стала надёжным правовым фундаментом страны. При этом он уточнил, что это не застывший свод канонов, а "живой документ, созвучный времени".
 
Дмитрий МедведевРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:52Друг раскрыл детали нападения школьниц на пенсионера в Хабаровском крае
01:39NYT: жители Сирии погибали при ударах США из-за действий спецподразделения
01:37Россия не видит никакого прогресса в отношениях с США, заявили в МИД
01:15Психолог рассказал, что делать, если вы ненавидите холод
00:46Лавров обсудил с главой МИД ЮАР прибытие самолетов МЧС с лабораторией
00:40В "Роснефти" ожидают положительного решения по доступу к экспорту газа
00:32Названы регионы-лидеры по доступности автомобилей
00:30Глава МИД ФРГ заявила о "невозможности" одобрить "Северный поток — 2"
00:18Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения
00:01Православные отмечают день святого покровителя России
23:54Более 144 тысяч избирателей проголосовали на выборах в Приднестровье
23:45Россия предложила проект борьбы с вирусами
23:32Президент ЮАР заболел COVID-19
23:23Делегации России, КНР и Ирана обсудили СВПД в Вене, сообщил Ульянов
23:07Актер Максим Дрозд рассказал о госпитализации сына с тяжелой травмой
23:01Шольц рассказал, когда Германия перестанет зависеть от поставок газа
23:01В Бразилии тысячи человек остались без крова из-за ливней и наводнений
22:36Шольц выразил Польше солидарность из-за миграционного кризиса
22:34С Нетаньяху снимут охрану, сообщили СМИ
22:18В Воронеже задержали таксиста, который напал с ножом на двух мужчин
Лента новостейМолния
Друг раскрыл детали нападения школьниц на пенсионера в Хабаровском краеNYT: жители Сирии погибали при ударах США из-за действий спецподразделенияРоссия не видит никакого прогресса в отношениях с США, заявили в МИДПсихолог рассказал, что делать, если вы ненавидите холодЛавров обсудил с главой МИД ЮАР прибытие самолетов МЧС с лабораториейВ "Роснефти" ожидают положительного решения по доступу к экспорту газаНазваны регионы-лидеры по доступности автомобилейГлава МИД ФРГ заявила о "невозможности" одобрить "Северный поток — 2"Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотренияПравославные отмечают день святого покровителя РоссииБолее 144 тысяч избирателей проголосовали на выборах в ПриднестровьеРоссия предложила проект борьбы с вирусамиПрезидент ЮАР заболел COVID-19Делегации России, КНР и Ирана обсудили СВПД в Вене, сообщил УльяновАктер Максим Дрозд рассказал о госпитализации сына с тяжелой травмойШольц рассказал, когда Германия перестанет зависеть от поставок газаВ Бразилии тысячи человек остались без крова из-за ливней и наводненийШольц выразил Польше солидарность из-за миграционного кризисаС Нетаньяху снимут охрану, сообщили СМИВ Воронеже задержали таксиста, который напал с ножом на двух мужчин