https://ria.ru/20211212/mchs-1763340597.html
В Хакасии нашли туристов, потерявшихся в горном районе республики
В Хакасии нашли туристов, потерявшихся в горном районе республики - РИА Новости, 12.12.2021
В Хакасии нашли туристов, потерявшихся в горном районе республики
В Хакасии обнаружили двух мужчин, ранее потерявшихся во время катания на снегоходах в районе поселка Приисковый, сообщает пресс-служба республиканского главка... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T14:05
2021-12-12T14:05
2021-12-12T14:06
происшествия
республика хакасия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 12 дек – РИА Новости. В Хакасии обнаружили двух мужчин, ранее потерявшихся во время катания на снегоходах в районе поселка Приисковый, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.Ранее в воскресенье сообщалось, что спасатели ищут двух человек, потерявшихся во время катания на снегоходах в районе поселка Приисковый.По информации ведомства, в поисках принимали участие 19 человек и 12 единиц техники.
https://ria.ru/20211130/zaprety-1761394453.html
республика хакасия
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, республика хакасия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
14:05 12.12.2021 (обновлено: 14:06 12.12.2021)
В Хакасии нашли туристов, потерявшихся в горном районе республики
Спасатели нашли туристов, потерявшихся в горном районе Хакасии