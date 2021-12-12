https://ria.ru/20211212/mchs-1763340597.html

В Хакасии нашли туристов, потерявшихся в горном районе республики

В Хакасии нашли туристов, потерявшихся в горном районе республики - РИА Новости, 12.12.2021

В Хакасии нашли туристов, потерявшихся в горном районе республики

В Хакасии обнаружили двух мужчин, ранее потерявшихся во время катания на снегоходах в районе поселка Приисковый, сообщает пресс-служба республиканского главка... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T14:05

2021-12-12T14:05

2021-12-12T14:06

происшествия

республика хакасия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОЯРСК, 12 дек – РИА Новости. В Хакасии обнаружили двух мужчин, ранее потерявшихся во время катания на снегоходах в районе поселка Приисковый, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.Ранее в воскресенье сообщалось, что спасатели ищут двух человек, потерявшихся во время катания на снегоходах в районе поселка Приисковый.По информации ведомства, в поисках принимали участие 19 человек и 12 единиц техники.

https://ria.ru/20211130/zaprety-1761394453.html

республика хакасия

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2021

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происшествия, республика хакасия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)