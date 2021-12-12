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В Бразилии тысячи человек остались без крова из-за ливней и наводнений

В Бразилии тысячи человек остались без крова из-за ливней и наводнений - РИА Новости, 12.12.2021

В Бразилии тысячи человек остались без крова из-за ливней и наводнений

Семь человек погибли и 175 получили различные травмы в результате сильных дождей и наводнений в Бразилии, сообщает портал UOL. РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T23:01

2021-12-12T23:01

2021-12-12T23:01

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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 дек – РИА Новости. Семь человек погибли и 175 получили различные травмы в результате сильных дождей и наводнений в Бразилии, сообщает портал UOL.Проливные дожди, вызванные циклоном, привели к наводнениям – одним из самых сильных за последние несколько десятков лет.В штате Минас-Жерайс погибли два человека, без крыши над головой остались почти 2000 человек. В этом штате от стихии пострадали 15 тысяч жителей.

https://ria.ru/20211206/shoygu-1762317410.html

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в мире, бразилия, баия, минас-жерайс, наводнение