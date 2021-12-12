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В Бразилии тысячи человек остались без крова из-за ливней и наводнений
В Бразилии тысячи человек остались без крова из-за ливней и наводнений - РИА Новости, 12.12.2021
В Бразилии тысячи человек остались без крова из-за ливней и наводнений
Семь человек погибли и 175 получили различные травмы в результате сильных дождей и наводнений в Бразилии, сообщает портал UOL. РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T23:01
2021-12-12T23:01
в мире
бразилия
баия
минас-жерайс
наводнение
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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 дек – РИА Новости. Семь человек погибли и 175 получили различные травмы в результате сильных дождей и наводнений в Бразилии, сообщает портал UOL.Проливные дожди, вызванные циклоном, привели к наводнениям – одним из самых сильных за последние несколько десятков лет.В штате Минас-Жерайс погибли два человека, без крыши над головой остались почти 2000 человек. В этом штате от стихии пострадали 15 тысяч жителей.
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в мире, бразилия, баия, минас-жерайс, наводнение
23:01 12.12.2021
 
В Бразилии тысячи человек остались без крова из-за ливней и наводнений

Семь человек погибли и тысячи остались без крова из-за ливней и наводнений в Бразилии

© Фото предоставлено правительством штата Рорайма Сильнейшее за 35 лет наводнение отмечено на севере Бразилии
Сильнейшее за 35 лет наводнение отмечено на севере Бразилии
© Фото предоставлено правительством штата Рорайма
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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 дек – РИА Новости. Семь человек погибли и 175 получили различные травмы в результате сильных дождей и наводнений в Бразилии, сообщает портал UOL.
"В результате дождей на юге (штата) Баия погибли пять человек, 3700 человек остались без крова, в целом непогода затронула 70 тысяч человек. Число раненых достигло 175", - отмечает СМИ.
Проливные дожди, вызванные циклоном, привели к наводнениям – одним из самых сильных за последние несколько десятков лет.
В штате Минас-Жерайс погибли два человека, без крыши над головой остались почти 2000 человек. В этом штате от стихии пострадали 15 тысяч жителей.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря, 08:57
Шойгу выразил соболезнования Индии из-за гибели людей при наводнениях
 
В миреБразилияБаияМинас-ЖерайсНаводнение
 
 
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