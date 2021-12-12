https://ria.ru/20211212/litva-1763362412.html

Экс-премьер Литвы нашла способ надавить на Лукашенко

Экс-премьер Литвы нашла способ надавить на Лукашенко - РИА Новости, 12.12.2021

Экс-премьер Литвы нашла способ надавить на Лукашенко

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните для разрешения кризиса, сложившегося вокруг продолжающегося транзита продукции "Беларуськалия" через Литву, должна не... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T18:32

2021-12-12T18:32

2021-12-12T18:32

в мире

литва

сша

андрюс кубилюс

беларуськалий

европарламент

гитанас науседа

ингрида шимоните

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните для разрешения кризиса, сложившегося вокруг продолжающегося транзита продукции "Беларуськалия" через Литву, должна не соглашаться на отставку министров иностранных дел и транспорта и принять решение об остановке транзита с 1 января 2022 года, написал бывший премьер-министр Литвы, депутат Европарламента Андрюс Кубилюс в своем аккаунте в Facebook.В Литве разгорелся скандал после того, как США ввели санкции против белорусской компании "Беларуськалий", а "Литовские железные дороги" продолжили транзит белорусской продукции через территорию Литвы, за который уже получили предоплату. Глава МИД Габриелюс Ландсбергис официально подал заявление об отставке, министр транспорта Марюс Скуодис заявил, что готов поступить так же. Решение об отставке министров премьер-министр Литвы обещала принять на следующей неделе. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ситуация вокруг "Беларуськалия" нанесла большой вред репутации государства."У премьера есть возможность эффективно разрешить этот трудно объяснимый политический кризис, для которого нет никакого основания… Она должна объявить, что не принимает отставки министров и уже на этой неделе принять решения, что из-за угроз национальной безопасности и репутации государства транзит прекращается с 1 января", - написал Кубилюс.Экс-премьер Литвы также выразил мнение, что правительство чересчур эмоционально отреагировало на критику. "Кризис возник не из-за решений или нерешений правительства, а из-за его гипертрофированных эмоциональных реакций на критику, появившуюся после 8 декабря… Было бы странно, если бы из-за такой ситуации правительство развалилось", - написал он.

https://ria.ru/20211123/razdel-1760272247.html

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в мире, литва, сша, андрюс кубилюс, беларуськалий, европарламент, гитанас науседа, ингрида шимоните, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии