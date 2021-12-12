Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211212/litva-1763362412.html
Экс-премьер Литвы нашла способ надавить на Лукашенко
Экс-премьер Литвы нашла способ надавить на Лукашенко - РИА Новости, 12.12.2021
Экс-премьер Литвы нашла способ надавить на Лукашенко
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните для разрешения кризиса, сложившегося вокруг продолжающегося транзита продукции "Беларуськалия" через Литву, должна не... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T18:32
2021-12-12T18:32
в мире
литва
сша
андрюс кубилюс
беларуськалий
европарламент
гитанас науседа
ингрида шимоните
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155343/62/1553436253_0:280:2641:1766_1920x0_80_0_0_860b6422e71de69a1404ec1d7af4f236.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните для разрешения кризиса, сложившегося вокруг продолжающегося транзита продукции "Беларуськалия" через Литву, должна не соглашаться на отставку министров иностранных дел и транспорта и принять решение об остановке транзита с 1 января 2022 года, написал бывший премьер-министр Литвы, депутат Европарламента Андрюс Кубилюс в своем аккаунте в Facebook.В Литве разгорелся скандал после того, как США ввели санкции против белорусской компании "Беларуськалий", а "Литовские железные дороги" продолжили транзит белорусской продукции через территорию Литвы, за который уже получили предоплату. Глава МИД Габриелюс Ландсбергис официально подал заявление об отставке, министр транспорта Марюс Скуодис заявил, что готов поступить так же. Решение об отставке министров премьер-министр Литвы обещала принять на следующей неделе. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ситуация вокруг "Беларуськалия" нанесла большой вред репутации государства."У премьера есть возможность эффективно разрешить этот трудно объяснимый политический кризис, для которого нет никакого основания… Она должна объявить, что не принимает отставки министров и уже на этой неделе принять решения, что из-за угроз национальной безопасности и репутации государства транзит прекращается с 1 января", - написал Кубилюс.Экс-премьер Литвы также выразил мнение, что правительство чересчур эмоционально отреагировало на критику. "Кризис возник не из-за решений или нерешений правительства, а из-за его гипертрофированных эмоциональных реакций на критику, появившуюся после 8 декабря… Было бы странно, если бы из-за такой ситуации правительство развалилось", - написал он.
https://ria.ru/20211123/razdel-1760272247.html
литва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155343/62/1553436253_0:33:2641:2014_1920x0_80_0_0_d99cab9fcd3f04d39a1811681881cae3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, литва, сша, андрюс кубилюс, беларуськалий, европарламент, гитанас науседа, ингрида шимоните, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
18:32 12.12.2021
 
Экс-премьер Литвы нашла способ надавить на Лукашенко

Экс-премьер Литвы Шимоните: Вильнюс должен остановить транзит "Беларуськалия"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Литвы Ингрида Шимоните в своём избирательном штабе во время первого тура выборов президента Литвы. 12 мая 2019
Кандидат в президенты Литвы Ингрида Шимоните в своём избирательном штабе во время первого тура выборов президента Литвы. 12 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните для разрешения кризиса, сложившегося вокруг продолжающегося транзита продукции "Беларуськалия" через Литву, должна не соглашаться на отставку министров иностранных дел и транспорта и принять решение об остановке транзита с 1 января 2022 года, написал бывший премьер-министр Литвы, депутат Европарламента Андрюс Кубилюс в своем аккаунте в Facebook.
В Литве разгорелся скандал после того, как США ввели санкции против белорусской компании "Беларуськалий", а "Литовские железные дороги" продолжили транзит белорусской продукции через территорию Литвы, за который уже получили предоплату. Глава МИД Габриелюс Ландсбергис официально подал заявление об отставке, министр транспорта Марюс Скуодис заявил, что готов поступить так же. Решение об отставке министров премьер-министр Литвы обещала принять на следующей неделе. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ситуация вокруг "Беларуськалия" нанесла большой вред репутации государства.
"У премьера есть возможность эффективно разрешить этот трудно объяснимый политический кризис, для которого нет никакого основания… Она должна объявить, что не принимает отставки министров и уже на этой неделе принять решения, что из-за угроз национальной безопасности и репутации государства транзит прекращается с 1 января", - написал Кубилюс.
Экс-премьер Литвы также выразил мнение, что правительство чересчур эмоционально отреагировало на критику. "Кризис возник не из-за решений или нерешений правительства, а из-за его гипертрофированных эмоциональных реакций на критику, появившуюся после 8 декабря… Было бы странно, если бы из-за такой ситуации правительство развалилось", - написал он.
Вид на город Вильнюс - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября, 06:05
Китайцы предложили разделить Литву между Россией и Белоруссией
 
В миреЛитваСШААндрюс КубилюсБеларуськалийЕвропарламентГитанас НауседаИнгрида ШимонитеСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:52Друг раскрыл детали нападения школьниц на пенсионера в Хабаровском крае
01:39NYT: жители Сирии погибали при ударах США из-за действий спецподразделения
01:37Россия не видит никакого прогресса в отношениях с США, заявили в МИД
01:15Психолог рассказал, что делать, если вы ненавидите холод
00:46Лавров обсудил с главой МИД ЮАР прибытие самолетов МЧС с лабораторией
00:40В "Роснефти" ожидают положительного решения по доступу к экспорту газа
00:32Названы регионы-лидеры по доступности автомобилей
00:30Глава МИД ФРГ заявила о "невозможности" одобрить "Северный поток — 2"
00:18Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения
00:01Православные отмечают день святого покровителя России
23:54Более 144 тысяч избирателей проголосовали на выборах в Приднестровье
23:45Россия предложила проект борьбы с вирусами
23:32Президент ЮАР заболел COVID-19
23:23Делегации России, КНР и Ирана обсудили СВПД в Вене, сообщил Ульянов
23:07Актер Максим Дрозд рассказал о госпитализации сына с тяжелой травмой
23:01Шольц рассказал, когда Германия перестанет зависеть от поставок газа
23:01В Бразилии тысячи человек остались без крова из-за ливней и наводнений
22:36Шольц выразил Польше солидарность из-за миграционного кризиса
22:34С Нетаньяху снимут охрану, сообщили СМИ
22:18В Воронеже задержали таксиста, который напал с ножом на двух мужчин
Лента новостейМолния
Друг раскрыл детали нападения школьниц на пенсионера в Хабаровском краеNYT: жители Сирии погибали при ударах США из-за действий спецподразделенияРоссия не видит никакого прогресса в отношениях с США, заявили в МИДПсихолог рассказал, что делать, если вы ненавидите холодЛавров обсудил с главой МИД ЮАР прибытие самолетов МЧС с лабораториейВ "Роснефти" ожидают положительного решения по доступу к экспорту газаНазваны регионы-лидеры по доступности автомобилейГлава МИД ФРГ заявила о "невозможности" одобрить "Северный поток — 2"Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотренияПравославные отмечают день святого покровителя РоссииБолее 144 тысяч избирателей проголосовали на выборах в ПриднестровьеРоссия предложила проект борьбы с вирусамиПрезидент ЮАР заболел COVID-19Делегации России, КНР и Ирана обсудили СВПД в Вене, сообщил УльяновАктер Максим Дрозд рассказал о госпитализации сына с тяжелой травмойШольц рассказал, когда Германия перестанет зависеть от поставок газаВ Бразилии тысячи человек остались без крова из-за ливней и наводненийШольц выразил Польше солидарность из-за миграционного кризисаС Нетаньяху снимут охрану, сообщили СМИВ Воронеже задержали таксиста, который напал с ножом на двух мужчин