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В Крыму рассказали о впечатлениях белорусской делегации
В Крыму рассказали о впечатлениях белорусской делегации - РИА Новости, 12.12.2021
В Крыму рассказали о впечатлениях белорусской делегации
Белорусская делегация была поражена теплым приемом в Крыму и отношением крымчан к их культуре, заявил РИА Новости глава региональной национально-культурной... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T14:02
2021-12-12T14:02
владимир путин
александр лукашенко
роман чегринец
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Белорусская делегация была поражена теплым приемом в Крыму и отношением крымчан к их культуре, заявил РИА Новости глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.Делегация в составе пяти человек прибыла из Белоруссии в Крым с двухдневным визитом в четверг. В ее составе общественники, политологи, политики. В пятницу они приняли участие в Ливадийском форуме, в рамках которого прошло заседание экспертного клуба "Россия - Белоруссия".При этом, по его словам, теперь Крым ждет официальную делегацию из Белоруссии."Эта делегация была неофициальная, теперь Крым ждет официальных лиц из Белоруссии. И мы над этим работаем. Крым готов к переговорам на всех уровнях", - сказал Чегринец.Белорусский президент Александр Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ.
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владимир путин, александр лукашенко, роман чегринец, россия
14:02 12.12.2021
 
В Крыму рассказали о впечатлениях белорусской делегации

Роман Чегринец: делегация была поражена теплым приемом крымчан

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Белорусская делегация была поражена теплым приемом в Крыму и отношением крымчан к их культуре, заявил РИА Новости глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.
Делегация в составе пяти человек прибыла из Белоруссии в Крым с двухдневным визитом в четверг. В ее составе общественники, политологи, политики. В пятницу они приняли участие в Ливадийском форуме, в рамках которого прошло заседание экспертного клуба "Россия - Белоруссия".
"Делегация была поражена теплым приемом крымчан. Они не ожидали, что здесь любят, ценят и знают белорусскую культуру. Для них это было открытие. Они поняли, что Крым готов и открыт к сотрудничеству с Белоруссией", - сказал РИА Новости Чегринец.
При этом, по его словам, теперь Крым ждет официальную делегацию из Белоруссии.
"Эта делегация была неофициальная, теперь Крым ждет официальных лиц из Белоруссии. И мы над этим работаем. Крым готов к переговорам на всех уровнях", - сказал Чегринец.
Белорусский президент Александр Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ.
Вид на гору Аю-Даг в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 17:28
Белорусская делегация пригласила крымчан приехать с ответным визитом
 
Владимир ПутинАлександр ЛукашенкоРоман ЧегринецРоссия
 
 
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