https://ria.ru/20211212/krym-1763340291.html

В Крыму рассказали о впечатлениях белорусской делегации

В Крыму рассказали о впечатлениях белорусской делегации - РИА Новости, 12.12.2021

В Крыму рассказали о впечатлениях белорусской делегации

Белорусская делегация была поражена теплым приемом в Крыму и отношением крымчан к их культуре, заявил РИА Новости глава региональной национально-культурной... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T14:02

2021-12-12T14:02

2021-12-12T14:02

владимир путин

александр лукашенко

роман чегринец

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Белорусская делегация была поражена теплым приемом в Крыму и отношением крымчан к их культуре, заявил РИА Новости глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.Делегация в составе пяти человек прибыла из Белоруссии в Крым с двухдневным визитом в четверг. В ее составе общественники, политологи, политики. В пятницу они приняли участие в Ливадийском форуме, в рамках которого прошло заседание экспертного клуба "Россия - Белоруссия".При этом, по его словам, теперь Крым ждет официальную делегацию из Белоруссии."Эта делегация была неофициальная, теперь Крым ждет официальных лиц из Белоруссии. И мы над этим работаем. Крым готов к переговорам на всех уровнях", - сказал Чегринец.Белорусский президент Александр Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ.

https://ria.ru/20211210/vizit-1763177870.html

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владимир путин, александр лукашенко, роман чегринец, россия