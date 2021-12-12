В Крыму рассказали о впечатлениях белорусской делегации
Роман Чегринец: делегация была поражена теплым приемом крымчан
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Белорусская делегация была поражена теплым приемом в Крыму и отношением крымчан к их культуре, заявил РИА Новости глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.
Делегация в составе пяти человек прибыла из Белоруссии в Крым с двухдневным визитом в четверг. В ее составе общественники, политологи, политики. В пятницу они приняли участие в Ливадийском форуме, в рамках которого прошло заседание экспертного клуба "Россия - Белоруссия".
"Делегация была поражена теплым приемом крымчан. Они не ожидали, что здесь любят, ценят и знают белорусскую культуру. Для них это было открытие. Они поняли, что Крым готов и открыт к сотрудничеству с Белоруссией", - сказал РИА Новости Чегринец.
При этом, по его словам, теперь Крым ждет официальную делегацию из Белоруссии.
"Эта делегация была неофициальная, теперь Крым ждет официальных лиц из Белоруссии. И мы над этим работаем. Крым готов к переговорам на всех уровнях", - сказал Чегринец.
Белорусский президент Александр Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ.
10 декабря, 17:28Белорусская делегация пригласила крымчан приехать с ответным визитом