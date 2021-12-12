https://ria.ru/20211212/krym-1763325851.html
В Крыму заявили о снижении заболеваемости COVID-19
В Крыму заявили о снижении заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 12.12.2021
В Крыму заявили о снижении заболеваемости COVID-19
Снижение заболеваемости коронавирусом продолжается в Крыму, за последние сутки зарегистрировано 289 случаев заболевания – сколько фиксировалось 3 сентября в... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T10:42
2021-12-12T10:42
2021-12-12T10:41
распространение коронавируса
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Снижение заболеваемости коронавирусом продолжается в Крыму, за последние сутки зарегистрировано 289 случаев заболевания – сколько фиксировалось 3 сентября в начале новой волны заболеваемости COVID-19, сообщила пресс-служба минздрава Крыма.Максимальное число заболеваний за сутки с начала пандемии было выявлено 19 ноября, тогда число заболевших коронавирусом составило 886, затем началось снижение статистики. Ранее 289 случаев выявили 3 сентября в начале новой волны заболеваемости COVID-19."За 11 декабря число заболевших коронавирусом составило 289. Выздоровело 389 человек", - сообщили в минздраве.Обследовано за сутки более 5,1 тысячи человек. Умерло за сутки с диагнозом COVID-19 24 человека, всего скончалось с начала пандемии 3894 человека.
https://ria.ru/20211210/krym-1763215226.html
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здоровье - общество, минздрав крыма, коронавирус covid-19
В Крыму заявили о снижении заболеваемости COVID-19
В Крыму за сутки выявили менее 300 случаев COVID-19