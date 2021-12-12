Российскую ракету украсят рисунки детей с онкологией из Замбии
Рисунки детей с онкологией из Замбии украсят российскую космическую ракету
© Фото : Роскосмос Арт-проект Роскосмоса и фонда Unity "Ракета" в Замбии
© Фото : Роскосмос
"Пациенты детского онкологического отделения в Замбии при поддержке российского космонавта Сергея Кудь-Сверчкова и членов команды фонда на бумаге изобразили свои мечты, которые украсят российскую ракету", - сказала Кузьменко, отметив, что это уже второй визит фонда в страну. Она добавила, что во время арт-терапии космонавт делился с детьми своим опытом работы на МКС.
"Участие (фонда - ред.) в создании рисунков, воплощавших мечты детей о космосе, стало его вкладом в заботу о детях, больных онкологией. Дети были полны жизни после того, как посмотрели видео о полете космонавта на МКС и узнали, что их работы будут помещены на ракету, которая также совершит полет на МКС. Это оставило неизгладимый след в их жизни и принесло надежду на исцеление", - заявил агентству сотрудник больницы доктор Льюис Банда.
Как отметила Кузьменко, Замбия стала третьей страной помимо Сербии и России, которая присоединилась к арт-проекту "Ракета". Он был запущен благотворительным фондом совместно российской корпорацией "Роскосмос" в июне 2021 года. В рамках проекта в различных странах проводятся сеансы арт-терапии в детских онкологических центрах с целью повышения осведомленности о проблеме детской онкологии и помощи пациентам.
Ранее фонд вместе с "Роскосмосом" отправил на МКС скафандр "Мечтатель", на котором больные онкологией дети оставили свои рисунки на тему космоса. В проекте также приняли участие пациенты из Замбии. Идея международного арт-проекта помощи пациентам с онкологией "Скафандр", к которому дети из России присоединились в 2016 году, заключалась в том, что пациенты выражают свою мечту в красках на настоящем скафандре, который потом отправляется в космос, и мечта, достигшая звезд, обязательно сбывается.
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