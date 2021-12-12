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Российскую ракету украсят рисунки детей с онкологией из Замбии
Российскую ракету украсят рисунки детей с онкологией из Замбии - РИА Новости, 12.12.2021
Российскую ракету украсят рисунки детей с онкологией из Замбии
Рисунки детей, борющихся с онкологией в больнице столицы Замбии Лусаке, украсят российскую ракету, которая отправится к МКС, рассказала РИА Новости глава... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T15:32
2021-12-12T15:32
лусака (город)
замбия
наса
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
роскомос
россия
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Рисунки детей, борющихся с онкологией в больнице столицы Замбии Лусаке, украсят российскую ракету, которая отправится к МКС, рассказала РИА Новости глава благотворительного фонда Unity Алена Кузьменко."Участие (фонда - ред.) в создании рисунков, воплощавших мечты детей о космосе, стало его вкладом в заботу о детях, больных онкологией. Дети были полны жизни после того, как посмотрели видео о полете космонавта на МКС и узнали, что их работы будут помещены на ракету, которая также совершит полет на МКС. Это оставило неизгладимый след в их жизни и принесло надежду на исцеление", - заявил агентству сотрудник больницы доктор Льюис Банда.Как отметила Кузьменко, Замбия стала третьей страной помимо Сербии и России, которая присоединилась к арт-проекту "Ракета". Он был запущен благотворительным фондом совместно российской корпорацией "Роскосмос" в июне 2021 года. В рамках проекта в различных странах проводятся сеансы арт-терапии в детских онкологических центрах с целью повышения осведомленности о проблеме детской онкологии и помощи пациентам.Ранее фонд вместе с "Роскосмосом" отправил на МКС скафандр "Мечтатель", на котором больные онкологией дети оставили свои рисунки на тему космоса. В проекте также приняли участие пациенты из Замбии. Идея международного арт-проекта помощи пациентам с онкологией "Скафандр", к которому дети из России присоединились в 2016 году, заключалась в том, что пациенты выражают свою мечту в красках на настоящем скафандре, который потом отправляется в космос, и мечта, достигшая звезд, обязательно сбывается.Фонд Unity был создан в 2016 году как российский партнер американского фонда Space for Art Foundation. Работу фондов поддерживают "Роскомос" и НАСА.
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лусака (город), замбия, наса, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), роскомос, россия
15:32 12.12.2021
 
Российскую ракету украсят рисунки детей с онкологией из Замбии

Рисунки детей с онкологией из Замбии украсят российскую космическую ракету

© Фото : Роскосмос Арт-проект Роскосмоса и фонда Unity "Ракета" в Замбии
Арт-проект Роскосмоса и фонда Unity Ракета в Замбии - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© Фото : Роскосмос
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Рисунки детей, борющихся с онкологией в больнице столицы Замбии Лусаке, украсят российскую ракету, которая отправится к МКС, рассказала РИА Новости глава благотворительного фонда Unity Алена Кузьменко.
"Пациенты детского онкологического отделения в Замбии при поддержке российского космонавта Сергея Кудь-Сверчкова и членов команды фонда на бумаге изобразили свои мечты, которые украсят российскую ракету", - сказала Кузьменко, отметив, что это уже второй визит фонда в страну. Она добавила, что во время арт-терапии космонавт делился с детьми своим опытом работы на МКС.
"Участие (фонда - ред.) в создании рисунков, воплощавших мечты детей о космосе, стало его вкладом в заботу о детях, больных онкологией. Дети были полны жизни после того, как посмотрели видео о полете космонавта на МКС и узнали, что их работы будут помещены на ракету, которая также совершит полет на МКС. Это оставило неизгладимый след в их жизни и принесло надежду на исцеление", - заявил агентству сотрудник больницы доктор Льюис Банда.
Как отметила Кузьменко, Замбия стала третьей страной помимо Сербии и России, которая присоединилась к арт-проекту "Ракета". Он был запущен благотворительным фондом совместно российской корпорацией "Роскосмос" в июне 2021 года. В рамках проекта в различных странах проводятся сеансы арт-терапии в детских онкологических центрах с целью повышения осведомленности о проблеме детской онкологии и помощи пациентам.
Ранее фонд вместе с "Роскосмосом" отправил на МКС скафандр "Мечтатель", на котором больные онкологией дети оставили свои рисунки на тему космоса. В проекте также приняли участие пациенты из Замбии. Идея международного арт-проекта помощи пациентам с онкологией "Скафандр", к которому дети из России присоединились в 2016 году, заключалась в том, что пациенты выражают свою мечту в красках на настоящем скафандре, который потом отправляется в космос, и мечта, достигшая звезд, обязательно сбывается.
Фонд Unity был создан в 2016 году как российский партнер американского фонда Space for Art Foundation. Работу фондов поддерживают "Роскомос" и НАСА.
Планета Земля - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря, 14:37
"Роскосмос" открыл доступ к архиву снимков со спутников
 
Лусака (город)ЗамбияНАСАКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)РоскомосРоссия
 
 
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