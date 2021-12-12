https://ria.ru/20211212/kosmos-1763347972.html

Российскую ракету украсят рисунки детей с онкологией из Замбии

Российскую ракету украсят рисунки детей с онкологией из Замбии - РИА Новости, 12.12.2021

Российскую ракету украсят рисунки детей с онкологией из Замбии

Рисунки детей, борющихся с онкологией в больнице столицы Замбии Лусаке, украсят российскую ракету, которая отправится к МКС, рассказала РИА Новости глава... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T15:32

2021-12-12T15:32

2021-12-12T15:32

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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Рисунки детей, борющихся с онкологией в больнице столицы Замбии Лусаке, украсят российскую ракету, которая отправится к МКС, рассказала РИА Новости глава благотворительного фонда Unity Алена Кузьменко."Участие (фонда - ред.) в создании рисунков, воплощавших мечты детей о космосе, стало его вкладом в заботу о детях, больных онкологией. Дети были полны жизни после того, как посмотрели видео о полете космонавта на МКС и узнали, что их работы будут помещены на ракету, которая также совершит полет на МКС. Это оставило неизгладимый след в их жизни и принесло надежду на исцеление", - заявил агентству сотрудник больницы доктор Льюис Банда.Как отметила Кузьменко, Замбия стала третьей страной помимо Сербии и России, которая присоединилась к арт-проекту "Ракета". Он был запущен благотворительным фондом совместно российской корпорацией "Роскосмос" в июне 2021 года. В рамках проекта в различных странах проводятся сеансы арт-терапии в детских онкологических центрах с целью повышения осведомленности о проблеме детской онкологии и помощи пациентам.Ранее фонд вместе с "Роскосмосом" отправил на МКС скафандр "Мечтатель", на котором больные онкологией дети оставили свои рисунки на тему космоса. В проекте также приняли участие пациенты из Замбии. Идея международного арт-проекта помощи пациентам с онкологией "Скафандр", к которому дети из России присоединились в 2016 году, заключалась в том, что пациенты выражают свою мечту в красках на настоящем скафандре, который потом отправляется в космос, и мечта, достигшая звезд, обязательно сбывается.Фонд Unity был создан в 2016 году как российский партнер американского фонда Space for Art Foundation. Работу фондов поддерживают "Роскомос" и НАСА.

https://ria.ru/20211209/arkhiv-1762941895.html

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лусака (город), замбия, наса, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), роскомос, россия