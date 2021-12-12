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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211212/koronavirus-1763339301.html
Число заразившихся коронавирусом в России превысило десять миллионов
Число заразившихся коронавирусом в России превысило десять миллионов - РИА Новости, 12.12.2021
Число заразившихся коронавирусом в России превысило десять миллионов
В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией превысило отметку в десять миллионов человек, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T13:44
2021-12-12T13:44
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
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россия
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией превысило отметку в десять миллионов человек, следует из данных оперативного штаба.Таким образом, сейчас количество заболевших COVID-19 за все время с начала пандемии составило 10 016 896.За минувший день зафиксировано 29 929 случаев заражения в 85 регионах. Это первый раз с середины октября, когда в стране выявили менее 30 тысяч заболевших.Умерли за день 1132 человека (днем ранее — 1171), общее число летальных исходов достигло 289 483. Выписался после лечения 31 391 человек, а за все время количество выздоровевших составило 8 741 355.Наибольший прирост заразившихся фиксируется в Москве — 2862 человека за сутки. Также среди регионов с максимальными показателями по числу заболевших оказались Подмосковье (2040), Санкт-Петербург (2012), Краснодарский край (736), Самарская область (717), Пермский край (679,) Красноярский край (678), Свердловская область (658) , Ростовская область (652) и Челябинская область (622).Минимальный показатель отмечен на Чукотке — там выявили всего пять заболевших. В Ненецком автономном округе их 12, а в Калмыкии — 17.Во всем мире, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, насчитывается почти 268 миллионов инфицированных, 5,3 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
https://ria.ru/20211212/sputnik-v-1763315466.html
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:44 12.12.2021
 
Число заразившихся коронавирусом в России превысило десять миллионов

Число заразившихся коронавирусом в России превысило десять миллионов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение пациенты c COVID-19
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение пациенты c COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией превысило отметку в десять миллионов человек, следует из данных оперативного штаба.
Таким образом, сейчас количество заболевших COVID-19 за все время с начала пандемии составило 10 016 896.
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За минувший день зафиксировано 29 929 случаев заражения в 85 регионах. Это первый раз с середины октября, когда в стране выявили менее 30 тысяч заболевших.
Умерли за день 1132 человека (днем ранее — 1171), общее число летальных исходов достигло 289 483. Выписался после лечения 31 391 человек, а за все время количество выздоровевших составило 8 741 355.
Наибольший прирост заразившихся фиксируется в Москве — 2862 человека за сутки. Также среди регионов с максимальными показателями по числу заболевших оказались Подмосковье (2040), Санкт-Петербург (2012), Краснодарский край (736), Самарская область (717), Пермский край (679,) Красноярский край (678), Свердловская область (658) , Ростовская область (652) и Челябинская область (622).
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Минимальный показатель отмечен на Чукотке — там выявили всего пять заболевших. В Ненецком автономном округе их 12, а в Калмыкии — 17.
Во всем мире, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, насчитывается почти 268 миллионов инфицированных, 5,3 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
 
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