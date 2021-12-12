Число заразившихся коронавирусом в России превысило десять миллионов
Число заразившихся коронавирусом в России превысило десять миллионов
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение пациенты c COVID-19
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией превысило отметку в десять миллионов человек, следует из данных оперативного штаба.
Таким образом, сейчас количество заболевших COVID-19 за все время с начала пандемии составило 10 016 896.
За минувший день зафиксировано 29 929 случаев заражения в 85 регионах. Это первый раз с середины октября, когда в стране выявили менее 30 тысяч заболевших.
Умерли за день 1132 человека (днем ранее — 1171), общее число летальных исходов достигло 289 483. Выписался после лечения 31 391 человек, а за все время количество выздоровевших составило 8 741 355.
Наибольший прирост заразившихся фиксируется в Москве — 2862 человека за сутки. Также среди регионов с максимальными показателями по числу заболевших оказались Подмосковье (2040), Санкт-Петербург (2012), Краснодарский край (736), Самарская область (717), Пермский край (679,) Красноярский край (678), Свердловская область (658) , Ростовская область (652) и Челябинская область (622).
Минимальный показатель отмечен на Чукотке — там выявили всего пять заболевших. В Ненецком автономном округе их 12, а в Калмыкии — 17.
Во всем мире, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, насчитывается почти 268 миллионов инфицированных, 5,3 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.