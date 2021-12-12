https://ria.ru/20211212/koronavirus-1763335058.html

В Южной Корее сообщили о завозе в страну штамма "омикрон" из России

В Южной Корее сообщили о завозе в страну штамма "омикрон" из России - РИА Новости, 12.12.2021

В Южной Корее сообщили о завозе в страну штамма "омикрон" из России

Власти Южной Кореи выявили первый случай завоза омикрон-варианта коронавируса из России, сообщило Корейское агентство по контролю заболеваний (KDCA). РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T12:48

2021-12-12T12:48

2021-12-12T14:39

распространение коронавируса

в мире

общество

демократическая республика конго

южная корея

гана

здоровье - общество

александр гинцбург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/04/1731090785_56:307:2066:1437_1920x0_80_0_0_830de46ff7e69250be09ead580596798.jpg

СЕУЛ, 12 дек — РИА Новости. Власти Южной Кореи выявили первый случай завоза омикрон-варианта коронавируса из России, сообщило Корейское агентство по контролю заболеваний (KDCA).Всего на 12 декабря число зараженных новым штаммом достигло 90. Из них 23 человека прибыли из-за границы, 67 инфицировались уже внутри страны.За сутки, по информации властей, омикрон обнаружили у 15 человек, двое из них вернулись их Демократической Республики Конго, по одному — из Великобритании и России. Как уточнили РИА Новости в ведомстве, последний не гражданин Республики Корея; откуда он, не раскрывается. Известно только, что он въехал в страну 27 ноября. Власти устанавливают маршрут и то, как он мог подхватить инфекцию.Впервые омикрон-штамм в Южной Корее выявили у пары, приехавшей из Нигерии 24 ноября. От них заразились уже 60 человек. Еще семерым вирус передался от путешественника из Ирана, въехавшего в страну 25 ноября.Помимо прибывшего из России, новый вариант за последние две недели нашли у 17 человек, прилетевших из Южно-Африканской Республики, Нигерии, Мозамбика, Эфиопии, ДР Конго и Великобритании.Из-за распространения "омикрона" Сеул ограничил въезд иностранцам, побывавшим в ЮАР и некоторых других государствах. Всем прибывающим предстоит десятидневный карантин.Новый штамм коронавируса B.1.1.529 выявили в ноябре в Ботсване и ЮАР. Исследователи отмечают, что он отличается тремя десятками мутаций в S-белке и может быть устойчивым к защитным антителам переболевших и привитых. ВОЗ признала этот вариант "вызывающим беспокойство" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита.С тех пор новый штамм обнаружили примерно в 60 странах, в том числе и в Великобритании, где им заразились более 600 человек. Как заявлял премьер-министр Борис Джонсон, из-за этого власти вводят в действие план "Б", предусматривающий ужесточение противоэпидемиологических мер: обязательные сертификаты вакцинации от COVID-19, соблюдение масочного режима в общественном транспорте и магазинах и тому подобное.В России пока выявили два случая заражения новым вариантом SARS-CoV-2 — у прилетевших из ЮАР.

https://ria.ru/20211211/vaktsina-1763307308.html

https://ria.ru/20211212/omikron-shtamm-1763323534.html

демократическая республика конго

южная корея

гана

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, общество, демократическая республика конго, южная корея, гана, здоровье - общество, александр гинцбург, мун чжэ ин, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса