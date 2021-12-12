https://ria.ru/20211212/koronavirus-1763335058.html
В Южной Корее сообщили о завозе в страну штамма "омикрон" из России
В Южной Корее сообщили о завозе в страну штамма "омикрон" из России - РИА Новости, 12.12.2021
В Южной Корее сообщили о завозе в страну штамма "омикрон" из России
Власти Южной Кореи выявили первый случай завоза омикрон-варианта коронавируса из России, сообщило Корейское агентство по контролю заболеваний (KDCA). РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T12:48
2021-12-12T12:48
2021-12-12T14:39
распространение коронавируса
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общество
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южная корея
гана
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СЕУЛ, 12 дек — РИА Новости. Власти Южной Кореи выявили первый случай завоза омикрон-варианта коронавируса из России, сообщило Корейское агентство по контролю заболеваний (KDCA).Всего на 12 декабря число зараженных новым штаммом достигло 90. Из них 23 человека прибыли из-за границы, 67 инфицировались уже внутри страны.За сутки, по информации властей, омикрон обнаружили у 15 человек, двое из них вернулись их Демократической Республики Конго, по одному — из Великобритании и России. Как уточнили РИА Новости в ведомстве, последний не гражданин Республики Корея; откуда он, не раскрывается. Известно только, что он въехал в страну 27 ноября. Власти устанавливают маршрут и то, как он мог подхватить инфекцию.Впервые омикрон-штамм в Южной Корее выявили у пары, приехавшей из Нигерии 24 ноября. От них заразились уже 60 человек. Еще семерым вирус передался от путешественника из Ирана, въехавшего в страну 25 ноября.Помимо прибывшего из России, новый вариант за последние две недели нашли у 17 человек, прилетевших из Южно-Африканской Республики, Нигерии, Мозамбика, Эфиопии, ДР Конго и Великобритании.Из-за распространения "омикрона" Сеул ограничил въезд иностранцам, побывавшим в ЮАР и некоторых других государствах. Всем прибывающим предстоит десятидневный карантин.Новый штамм коронавируса B.1.1.529 выявили в ноябре в Ботсване и ЮАР. Исследователи отмечают, что он отличается тремя десятками мутаций в S-белке и может быть устойчивым к защитным антителам переболевших и привитых. ВОЗ признала этот вариант "вызывающим беспокойство" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита.С тех пор новый штамм обнаружили примерно в 60 странах, в том числе и в Великобритании, где им заразились более 600 человек. Как заявлял премьер-министр Борис Джонсон, из-за этого власти вводят в действие план "Б", предусматривающий ужесточение противоэпидемиологических мер: обязательные сертификаты вакцинации от COVID-19, соблюдение масочного режима в общественном транспорте и магазинах и тому подобное.В России пока выявили два случая заражения новым вариантом SARS-CoV-2 — у прилетевших из ЮАР.
https://ria.ru/20211211/vaktsina-1763307308.html
https://ria.ru/20211212/omikron-shtamm-1763323534.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, общество, демократическая республика конго, южная корея, гана, здоровье - общество, александр гинцбург, мун чжэ ин, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
12:48 12.12.2021 (обновлено: 14:39 12.12.2021)
В Южной Корее сообщили о завозе в страну штамма "омикрон" из России
В Южной Корее подтвердили завоз в страну штамма коронавируса "омикрон" из России
СЕУЛ, 12 дек — РИА Новости.
Власти Южной Кореи выявили первый случай завоза омикрон-варианта коронавируса из России
, сообщило Корейское агентство по контролю заболеваний (KDCA).
Всего на 12 декабря число зараженных новым штаммом достигло 90. Из них 23 человека прибыли из-за границы, 67 инфицировались уже внутри страны.
За сутки, по информации властей, омикрон обнаружили у 15 человек, двое из них вернулись их Демократической Республики Конго, по одному — из Великобритании и России.
Как уточнили РИА Новости в ведомстве, последний не гражданин Республики Корея; откуда он, не раскрывается. Известно только, что он въехал в страну 27 ноября. Власти устанавливают маршрут и то, как он мог подхватить инфекцию.
Впервые омикрон-штамм в Южной Корее выявили у пары, приехавшей из Нигерии 24 ноября. От них заразились уже 60 человек. Еще семерым вирус передался от путешественника из Ирана, въехавшего в страну 25 ноября.
Помимо прибывшего из России, новый вариант за последние две недели нашли у 17 человек, прилетевших из Южно-Африканской Республики, Нигерии
, Мозамбика
, Эфиопии
, ДР Конго и Великобритании
.
Из-за распространения "омикрона" Сеул ограничил въезд иностранцам, побывавшим в ЮАР и некоторых других государствах. Всем прибывающим предстоит десятидневный карантин.
Новый штамм коронавируса B.1.1.529 выявили в ноябре в Ботсване
и ЮАР
. Исследователи отмечают, что он отличается тремя десятками мутаций в S-белке и может быть устойчивым к защитным антителам переболевших и привитых. ВОЗ
признала этот вариант "вызывающим беспокойство" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита.
С тех пор новый штамм обнаружили примерно в 60 странах, в том числе и в Великобритании, где им заразились более 600 человек. Как заявлял премьер-министр Борис Джонсон, из-за этого власти вводят в действие план "Б", предусматривающий ужесточение противоэпидемиологических мер: обязательные сертификаты вакцинации от COVID-19, соблюдение масочного режима в общественном транспорте и магазинах и тому подобное.
В России
пока выявили два случая заражения новым вариантом SARS-CoV-2 — у прилетевших из ЮАР.