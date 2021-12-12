https://ria.ru/20211212/koronavirus-1763332712.html

Врач назвала наиболее распространенные в Москве штаммы коронавируса

Врач назвала наиболее распространенные в Москве штаммы коронавируса - РИА Новости, 12.12.2021

Врач назвала наиболее распространенные в Москве штаммы коронавируса

"Дельта" и уханьский штамм наиболее распространены в Москве, сообщила в воскресенье главный врач столичной ГКБ №52 Марьяна Лысенко. РИА Новости, 12.12.2021

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек - РИА Новости. "Дельта" и уханьский штамм наиболее распространены в Москве, сообщила в воскресенье главный врач столичной ГКБ №52 Марьяна Лысенко."С "омикроном" мы не сталкивались. Доминирует "дельта", и есть сейчас, как ни странно, достаточно много пациентов, которые болеют уханьским штаммом. "Омикрон" нас пока ни чем существенным не пугает, и, дай Бог, он будет несколько лояльнее к человечеству, чем "дельта", - сказала Лысенко в "Вестях недели" телеканала "Россия 1".

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