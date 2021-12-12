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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211212/koronavirus-1763332712.html
Врач назвала наиболее распространенные в Москве штаммы коронавируса
Врач назвала наиболее распространенные в Москве штаммы коронавируса - РИА Новости, 12.12.2021
Врач назвала наиболее распространенные в Москве штаммы коронавируса
"Дельта" и уханьский штамм наиболее распространены в Москве, сообщила в воскресенье главный врач столичной ГКБ №52 Марьяна Лысенко. РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T12:18
2021-12-12T12:17
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек - РИА Новости. "Дельта" и уханьский штамм наиболее распространены в Москве, сообщила в воскресенье главный врач столичной ГКБ №52 Марьяна Лысенко."С "омикроном" мы не сталкивались. Доминирует "дельта", и есть сейчас, как ни странно, достаточно много пациентов, которые болеют уханьским штаммом. "Омикрон" нас пока ни чем существенным не пугает, и, дай Бог, он будет несколько лояльнее к человечеству, чем "дельта", - сказала Лысенко в "Вестях недели" телеканала "Россия 1".
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, марьяна лысенко, дельта-штамм коронавируса, омикрон-штамм коронавируса
12:18 12.12.2021
 
Врач назвала наиболее распространенные в Москве штаммы коронавируса

Главврач ГКБ № 52 Лысенко: в Москве доминируют "дельта" и уханьский штамм коронавируса

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва"
Медицинские работники в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек - РИА Новости. "Дельта" и уханьский штамм наиболее распространены в Москве, сообщила в воскресенье главный врач столичной ГКБ №52 Марьяна Лысенко.
"С "омикроном" мы не сталкивались. Доминирует "дельта", и есть сейчас, как ни странно, достаточно много пациентов, которые болеют уханьским штаммом. "Омикрон" нас пока ни чем существенным не пугает, и, дай Бог, он будет несколько лояльнее к человечеству, чем "дельта", - сказала Лысенко в "Вестях недели" телеканала "Россия 1".
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Распространение коронавирусаОбществоМоскваЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииМарьяна ЛысенкоДельта-штамм коронавирусаОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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