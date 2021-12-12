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Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве - РИА Новости, 12.12.2021
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве (2862), Подмосковье (2040), Санкт-Петербурге (2012), сообщили журналистам в... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T11:37
2021-12-12T11:37
2021-12-12T11:37
распространение коронавируса
общество
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москва
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россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве (2862), Подмосковье (2040), Санкт-Петербурге (2012), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва 2862; 2. Московская область 2040; 3. Санкт-Петербург 2012", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса за сутки отмечено в Калмыкии - 17, Ненецком автономном округе - 12, Чукотском автономном округе - пять.
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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве — 2862