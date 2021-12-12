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В России за сутки умерли 1132 пациента с COVID-19
В России за сутки умерли 1132 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 12.12.2021
В России за сутки умерли 1132 пациента с COVID-19
За сутки в России подтверждены 1132 смерти пациентов с COVID-19, за все время - 289 483, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T11:36
2021-12-12T11:36
2021-12-12T11:36
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 1132 смерти пациентов с COVID-19, за все время - 289 483, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждены 1132 смерти… За весь период по России умерли 289 483 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве зафиксировано 88 смертей, в Санкт-Петербурге - 63, в Подмосковье - 53.
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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки умерли 1132 пациента с COVID-19
В России за сутки умерли 1132 пациента с коронавирусной инфекцией