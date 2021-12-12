https://ria.ru/20211212/konstitutsiya-1763324705.html

Матвиенко поздравила россиян с Днем Конституции

Матвиенко поздравила россиян с Днем Конституции - РИА Новости, 12.12.2021

Матвиенко поздравила россиян с Днем Конституции

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днем Конституции России, отметив, что внесенные в 2020 году изменения отразили требования меняющегося... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T10:20

2021-12-12T10:20

2021-12-12T10:20

общество

валентина матвиенко

россия

день конституции в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568442449_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_05466762eb0090ddb900268395da1f26.jpg

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днем Конституции России, отметив, что внесенные в 2020 году изменения отразили требования меняющегося мира и современные реалии.По ее словам, за десятилетия прошло множество знаковых событий и важных для нашего общества процессов. Страна последовательно двигалась по пути демократического развития, укрепляла оборонную мощь, отстаивала свои интересы на международной арене."Поправки 2020 года, внесенные в основополагающий закон, отразили требования меняющегося мира и современные реалии. Документ получил новое содержание, расширил спектр возможностей для противодействия имеющимся вызовам, сохранения исторической правды, традиционных семейных ценностей, уникального культурного наследия", - подчеркнула Матвиенко.Она выразила уверенность, что и в дальнейшем совместная созидательная работа россиян "позволит противостоять любым вызовам времени в построении сильной и процветающей России".

https://ria.ru/20211212/konstitutsiya-1763080637.html

https://ria.ru/20211212/rossiya-1763279022.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, валентина матвиенко, россия, день конституции в россии