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Матвиенко поздравила россиян с Днем Конституции
Матвиенко поздравила россиян с Днем Конституции - РИА Новости, 12.12.2021
Матвиенко поздравила россиян с Днем Конституции
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днем Конституции России, отметив, что внесенные в 2020 году изменения отразили требования меняющегося... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T10:20
2021-12-12T10:20
общество
валентина матвиенко
россия
день конституции в россии
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днем Конституции России, отметив, что внесенные в 2020 году изменения отразили требования меняющегося мира и современные реалии.По ее словам, за десятилетия прошло множество знаковых событий и важных для нашего общества процессов. Страна последовательно двигалась по пути демократического развития, укрепляла оборонную мощь, отстаивала свои интересы на международной арене."Поправки 2020 года, внесенные в основополагающий закон, отразили требования меняющегося мира и современные реалии. Документ получил новое содержание, расширил спектр возможностей для противодействия имеющимся вызовам, сохранения исторической правды, традиционных семейных ценностей, уникального культурного наследия", - подчеркнула Матвиенко.Она выразила уверенность, что и в дальнейшем совместная созидательная работа россиян "позволит противостоять любым вызовам времени в построении сильной и процветающей России".
https://ria.ru/20211212/konstitutsiya-1763080637.html
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общество, валентина матвиенко, россия, день конституции в россии
10:20 12.12.2021
 
Матвиенко поздравила россиян с Днем Конституции

Спикер Совфеда Матвиенко поздравила россиян с Днем Конституции

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днем Конституции России, отметив, что внесенные в 2020 году изменения отразили требования меняющегося мира и современные реалии.
"Принятая 12 декабря 1993 года, Конституция обеспечила территориальную целостность нашего государства, стала прочным фундаментом для формирования его новой политической, экономической, социальной и правовой системы", - говорится в обращении.
Солдат Президентского полка вносит специальный экземпляр Конституции России на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина в Кремле. 7 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
03:47
День Конституции в России
По ее словам, за десятилетия прошло множество знаковых событий и важных для нашего общества процессов. Страна последовательно двигалась по пути демократического развития, укрепляла оборонную мощь, отстаивала свои интересы на международной арене.
"Поправки 2020 года, внесенные в основополагающий закон, отразили требования меняющегося мира и современные реалии. Документ получил новое содержание, расширил спектр возможностей для противодействия имеющимся вызовам, сохранения исторической правды, традиционных семейных ценностей, уникального культурного наследия", - подчеркнула Матвиенко.
Она выразила уверенность, что и в дальнейшем совместная созидательная работа россиян "позволит противостоять любым вызовам времени в построении сильной и процветающей России".
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
08:00
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ОбществоВалентина МатвиенкоРоссияДень Конституции в России
 
 
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