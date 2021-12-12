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Премьер Израиля отправится с первым официальным визитом в ОАЭ
Премьер Израиля отправится с первым официальным визитом в ОАЭ - РИА Новости, 12.12.2021
Премьер Израиля отправится с первым официальным визитом в ОАЭ
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в воскресенье отправится с первым официальным визитом в ОАЭ, сообщает канцелярия главы правительства. РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T12:20
2021-12-12T12:20
2021-12-12T12:19
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сша
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судан
дональд трамп
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 дек - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в воскресенье отправится с первым официальным визитом в ОАЭ, сообщает канцелярия главы правительства."Ожидается, что завтра премьер-министр встретится с наследным принцем столичного эмирата ОАЭ Абу-Даби Мухаммедом бен Зейдом. Лидеры обсудят углубление связей между Израилем и ОАЭ, особенно экономические и региональные вопросы, которые будут способствовать процветанию, благосостоянию и укреплению стабильности между двумя странами", - говорится в сообщении.Канцелярия отмечает, что это первый официальный визит израильского премьера в ОАЭ.Несколько арабских стран в прошлом году согласились нормализовать отношения с Израилем при посредничестве Дональда Трампа, являвшегося тогда президентом США. Подписание соглашений между Израилем, ОАЭ и Бахрейном состоялось 15 сентября 2020 года в Белом доме, было принято решение об открытии посольств, между странами было установлено прямое воздушное сообщение, начались визиты членов правительства, запущены турпоездки. Позже к ним присоединились Марокко и Судан.
https://ria.ru/20211211/izrail-1763301938.html
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в мире, израиль, сша, марокко, судан, дональд трамп, нафтали беннет
Премьер Израиля отправится с первым официальным визитом в ОАЭ
Премьер Израиля Беннет в воскресенье отправится с первым официальным визитом в ОАЭ