https://ria.ru/20211212/izrail-1763333007.html

Премьер Израиля отправится с первым официальным визитом в ОАЭ

Премьер Израиля отправится с первым официальным визитом в ОАЭ - РИА Новости, 12.12.2021

Премьер Израиля отправится с первым официальным визитом в ОАЭ

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в воскресенье отправится с первым официальным визитом в ОАЭ, сообщает канцелярия главы правительства. РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T12:20

2021-12-12T12:20

2021-12-12T12:19

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марокко

судан

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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 дек - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в воскресенье отправится с первым официальным визитом в ОАЭ, сообщает канцелярия главы правительства."Ожидается, что завтра премьер-министр встретится с наследным принцем столичного эмирата ОАЭ Абу-Даби Мухаммедом бен Зейдом. Лидеры обсудят углубление связей между Израилем и ОАЭ, особенно экономические и региональные вопросы, которые будут способствовать процветанию, благосостоянию и укреплению стабильности между двумя странами", - говорится в сообщении.Канцелярия отмечает, что это первый официальный визит израильского премьера в ОАЭ.Несколько арабских стран в прошлом году согласились нормализовать отношения с Израилем при посредничестве Дональда Трампа, являвшегося тогда президентом США. Подписание соглашений между Израилем, ОАЭ и Бахрейном состоялось 15 сентября 2020 года в Белом доме, было принято решение об открытии посольств, между странами было установлено прямое воздушное сообщение, начались визиты членов правительства, запущены турпоездки. Позже к ним присоединились Марокко и Судан.

https://ria.ru/20211211/izrail-1763301938.html

израиль

сша

марокко

судан

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в мире, израиль, сша, марокко, судан, дональд трамп, нафтали беннет